Erden Timur neden istifa etti? Erden Timur neden ayrıldı?

Galatasaray'da Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur basın toplantısı düzenliyor. Erden Timur Galatasaray'daki görevini bıraktığını duyurdu. Odatv 2 Mayıs'ta okuyucularına Erden Timur'un bıraktığını aktarmıştı. Haberimiz üzerinden yaklaşık 1 ay geçmesi sonrası Erden Timur'un önce istifa ettiği bilgisi geldi. Bugün ise Timur basın toplantısı düzenleyerek görevi bıraktığını açıkladı.



Timur öte yandan kendisinden sonra Mauro Icardi'nin de takımdan ayrılıp ayrılmayacağına dair, "Icardi'nin ayrılacağını düşünmüyorum. 40 milyon euroluk teklifi reddetti geçen sene. Vefa duygusunu onda gördüm" dedi.



Timur'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Şampiyonluktan 1 veya 1.5 ay önce başkanımıza bu konuyu ilettim. Yönetim listesi verilmeden önce kendi talebini iletti. Şampiyonluk yarışından dolayı bunu açıklayabilmek kolay değildi. Şampiyonluk yarışında bunun söylenebilmesi imkansızdı. Florya'yı da etkilememesi gerekiyordu. Sportif AŞ'deki görevim devam ediyor demem gerekiyordu. Şampiyonluktan sonra 2 gün içinde bunu da açıklayabilirdim ama insanların kutlamalarına zarar vermek doğru değil.



Yazılı açıklamadan basın toplantısına dönmemin nedeni bana gönderilen mesajlar, okusanız ağlarsanız. Bunlar camiadan önemli insanlar, özellikle göndermişler.



"TUTUNACAK DALIM YOK"



14 aydır dayanmamın tek nedeni Galatasaray. Başka tutunacak bir dalım kalsa asla bu kararı almazdım. Son 7 ayda özellikle çok yoğunlaştı bu iş. Herkese şunu söylüyorum. Taraftar bırakmamı istemiyor, ben de bırakmak istemiyorum ama tutunacak bir dalım yok. Sustuk bu iftiralar dursun diye olmadı. Bu iftiralar son 6 ayda başka seviyelere çıktı. Florya'ya taşındı bu iddialar. Tutunacak dalların hepsi kırıldı ve bu noktaya geldik.



"KİMSEYE KIRGIN DEĞİLİM"



Keşke 1 günde ben bunu diyebilseydim ama şampiyonluk yarışından dolayı diyemedim. Bu kadar büyük bir camiada bir insanın hiçbir önemi yok. Kişilerin hiçbir önemi yok. Her zaman camialar en büyük. Bu kadar şey varken konuşulmayı da istemiyorum. Ayrılığımdan dolayı kimseye kırgın değilim.



"GALATASARAY'IN SİYASETİ AVRUPA KUPASI'NI ENGELLİYOR"



Galatasaray'ın içindeki asıl kötü şey Galatasaray'ın siyaseti. Bu siyaset, Galatasaray'ın Avrupa kupası alamamasına yol açıyor.



"SUYUN BAŞINDAYIM NEDEN GİDEYİM"



Eğer Galatasaray'dan faydalanan iğrenç bir insansam bırakmamam gerekiyor. Her şeye benim bakmam isteniyor. Suyun başındayım ve kalmam isteniyor neden gideyim? Bireysel çevrem sayesinde Galatasaray'a 40 milyon euro sponsorluk kazandırmışım.



Şampiyonluk devam ederken hiçbir şey yapmazdım. Bu açıklamaların seçime hiçbir etkisi olmazdı. Şampiyonluk mücadelesi olmasa şu tarihte bırakıyorum derdim. Oyuncularla elbette konuştum, şampiyonluktan sonra konuştum. Oyunculara da şunu söyledim, Galatasaray'la ilgili ne yapmak gerekiyorsa yapmaya devam edeceğim



"ICARDI'NIN AYRILACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"



Icardi gelirken, kendi menajerleri de ona söylemişti. Galatasaray'da 1 sene böyle bir şey yaşadın, bunu devam ettir. İleride yine böyle teklifler gelir. Mauro çok özel bir insan. Onunla bir şey konuşmadım o senin duygundan anlar. Ben öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Geçen sene de o kararı özveriyle verdi. Ben öyle bir şey olacağını düşünmüyorum.



MOURINHO DEĞERLENDİRMESİ VE TRANSFER AÇIKLAMASI



Önemli bir hoca geldi. Türkiye'ye de önemli bir katkı böyle isimlerin gelmesi. Seviyenin buraya gelmesinde çok önemli bir katkımız olduğunu düşünüyorum. Rakibimiz de iyi bir kadro kurdu. Bunu değerli buluyorum. Başarı başka bir şey. Bizim 2 senedir farklı kadrolarla şampiyonluğa ulaşmış, rekorlar kırmış bir takımımız var. Takımın da bir iskeleti var. Geçen sene ve ilk senede takımı neredeyse tamamen yenilediğimiz için çok sayıda transfer yapıldı. Bu sene duruma göre 2-3 tane veya 4 tane transfer yapılacak. Birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasak şampiyonluktan yana hiçbir şüphem yok"

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