Antalyaspor Adam Buksa ile yollarını ayırdı

Antalyaspor'un sezon başında Fransız ekibi Lens'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Adam Buksa, Kırmızı-Beyazlılarla resmen yollarını ayırdı.



TARİHE GEÇTİ



Antalyaspor'un satın alma opsiyonunu kullanmadığı Polonyalı futbolcu, elde ettiği istatistikle Kırmızı-Beyazlıların tarihine geçmeyi başardı. Süper Lig'de Antalyaspor formasıyla 33 maça çıkan Polonyalı, bir sezonda en fazla gol atan Kırmızı-Beyazlı futbolcular arasında 3'üncü basamağın sahibi oldu.



Sezonun ilk 4 haftasını boş geçen ve 5'inci haftada oynanan Fenerbahçe mücadelesiyle birlikte gollerine başlayan Polonyalı, 33 maçta 16 gol kaydederek hemen hemen 2 maçta 1 gol ortalamasını yakaladı. 27 yaşındaki futbolcu, elde ettiği bu istatistikle birlikte Samuel Eto'o ve Fazlı Ulusal'ın ardından bir sezonda en fazla gol atan Antalyasporlu futbolcu olmayı başardı. (Lider Gazete)









GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU