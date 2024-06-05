Antalyaspor Adam Buksa ile yollarını ayırdı

Antalyaspor'un satın alma opsiyonunu kullanmadığı Adam Buksa, 31 Mayıs itibariyle Kırmızı-Beyazlılardan resmen ayrıldı.

, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor Adam Buksa ile yollarını ayırdı
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05 Haziran 2024 14:52
Antalyaspor'un sezon başında Fransız ekibi Lens'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Adam Buksa, Kırmızı-Beyazlılarla resmen yollarını ayırdı.

TARİHE GEÇTİ

Antalyaspor'un satın alma opsiyonunu kullanmadığı Polonyalı futbolcu, elde ettiği istatistikle Kırmızı-Beyazlıların tarihine geçmeyi başardı. Süper Lig'de Antalyaspor formasıyla 33 maça çıkan Polonyalı, bir sezonda en fazla gol atan Kırmızı-Beyazlı futbolcular arasında 3'üncü basamağın sahibi oldu.

Sezonun ilk 4 haftasını boş geçen ve 5'inci haftada oynanan Fenerbahçe mücadelesiyle birlikte gollerine başlayan Polonyalı, 33 maçta 16 gol kaydederek hemen hemen 2 maçta 1 gol ortalamasını yakaladı. 27 yaşındaki futbolcu, elde ettiği bu istatistikle birlikte Samuel Eto'o ve Fazlı Ulusal'ın ardından bir sezonda en fazla gol atan Antalyasporlu futbolcu olmayı başardı. (Lider Gazete)

 

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