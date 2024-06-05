500 TL ve 1000 TL'lik banknotllar çıkacak mı? 2024

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu!nda yaptığı sunumun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Ekonomistlerin sık sık dile getirdiği, Türk lirasının değer kaybetmesiyle birlikte merakla beklenen 1000 TL'lik ve 500 TL'lik banknotların basımıyla ilgili açıklama yapan Karahan, "Bu kapsamda, küpür kompozisyonunu sizin dediğiniz şekilde ve farklı göstergelerle yakından takip ediyoruz" dedi.



500 ve 1000 liralık banknot için çalışma var mı?



"Üst banknota ihtiyaç olup olmadığı teknik analizler sonucunda ortaya çıkıyor, bu konuda birimlerimiz çalışıyor, incelemelerimiz devam ediyor" diyen Karahan , "Bir karar verildiğinde bu kamuoyuyla şeffaflık çerçevesinde paylaşılacaktır" değerlendirmesinde bulundu.



"KKM kaynaklı zarar 833 milyar lira"



Kur Korumalı Mevduatta (KKM) kademeli devam eden azalma öngördüklerini açıklayan Karahan, KKM kaynaklı zararın Merkez Bankası!nın faaliyet raporunda da yazdığını ve bu tutarın üstü kapalı olmadığını belirtti.



Karahan, "KKM kaynaklı zarar 833 milyar lira. Son dönemde kur makul seviyede gittikçe reel değerlenme oldukça KMM'nin yükü olmuyor. Yani kur ödemesi yapılmıyor. Son dönemde açılan yani 2024 yılında ya da ondan önceki birkaç ayda açılan KMM hesaplarına kur kaynaklı ödeme olmayacağını düşünüyoruz. Fakat geçen sene mesela mayısta açılan bazı hesapların vadesi uzun, mesela bir kısmının vadesi işte mayıs ayında geliyor, geçen yaz yaşanan kur artışı sebebiyle onların ödemesi şu anda yapılıyor. Dolayısıyla o kaynaklı yılın ilk 3-4 ayında yapılan birtakım ödemeler var. Ama bunlar dediğim gibi geçen sene haziran ve öncesinde açılan hesaplardan kaynaklanıyor" açıklamasında bulundu.



Asgari ücret sorusuna yanıt



Karahan, asgari ücretle ilgili sorulan sorulara da yanıt vererek asgari ücrette karar verici taraf olmadıklarına dikkat çekti.



Karahan, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Enflasyon hedeflemesi yaparken, tahminleri ve hedefleri belirlerken de tabii ki birtakım varsayımlar yapmak durumundayız. Ücretlerle ilgili ne olacağı konusunda, asgari ücret bunlardan bir tanesi ama daha genel olarak da düşünmek lazım. Bunu yaparken de daha önce yapılan açıklamaları baz alarak yaptık. Yani bizim burada bir tavsiye niteliğinde değil ifadelerimiz, sadece daha önce yapılan açıklamalar tek artış olacağı yönündeydi. Biz de bunları göz önünde bulundurarak tahminlerimizi yaptık. Bunu da şeffaflık çerçevesinde kamuoyuyla paylaştık, olan budur, onun ötesinde değildir."



Çalışanlara verilen performans tazminatı



Karahan, milletvekillerinin performans tazminatıyla ilgili sordukları sorulara ilişkin, "Başkan, Başkan Yardımcıları, Denetleme Kurulu üyeleri, Banka Meclisi üyeleri, Para Politikası Kurulu üyeleri performans tazminatı ödemesi almıyor, böyle bir şey söz konusu değil. Bu performans ödemesi, çalışanların bireysel performansını teşvik etme amacıyla kullanılan bir sistem. 1980'lerden beri uygulanıyor, yeni bir uygulama değil yani kırk yıldan fazla bir geçmişi var. 2023 yılına ilişkin de sorunuz olmuştu. Bir kere, her çalışanımıza vermedik, onu sormuştunuz, net olarak söylemiş olayım. Performansa göre, yüzdelik dilimlere göre ödemeler yapıldı. 1 ila 2 maaş arasında tazminat ödemesi yapıldı, bunu da açıklamış olayım. Bu da uluslararası uygulamalarla tutarlı, diğer merkez bankalarında da, ben de FED'de çalışmıştım benzer şekilde sene başında performans hedefleri belirlenir, sene sonunda da performansa göre bu uygulanır" dedi.

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