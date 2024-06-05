Jose Mourinho'dan Memphis Depay'a veto!

Fenerbahçe'ye menajerler aracılığıyla Atletico Madrid forması giyen golcü oyuncu Memphis Depay önerildi.
MOURİNHO'DAN VETO
Fenerbahçe yeni teknik direktörü Jose Mourinho, yıldız isim hakkında kararını verdi.
Jose Mourinho, Atletico Madrid'den ayrılacak olan Depay'ı düşünmeden reddetti.
MANCHESTER'DA BEĞENMEMİŞTİ
Portekizli çalıştırıcı, Manchester United'da Hollandalı oyuncuyla birlikteydi. Mourinho, performansını yetersiz bulduğu Memphis Depay'ı 2017 Ocak ayında Manchester United'dan göndermişti.
SEZON PERFORMANSI
MOURİNHO'DAN VETO
Fenerbahçe yeni teknik direktörü Jose Mourinho, yıldız isim hakkında kararını verdi.
Jose Mourinho, Atletico Madrid'den ayrılacak olan Depay'ı düşünmeden reddetti.
MANCHESTER'DA BEĞENMEMİŞTİ
Portekizli çalıştırıcı, Manchester United'da Hollandalı oyuncuyla birlikteydi. Mourinho, performansını yetersiz bulduğu Memphis Depay'ı 2017 Ocak ayında Manchester United'dan göndermişti.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon takımıyla 31 maça çıkan Depay, 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.