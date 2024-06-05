Jose Mourinho'dan Memphis Depay'a veto!

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerilen Memphis Depay'ı veto etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Jose Mourinho'dan Memphis Depay'a veto!
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05 Haziran 2024 08:59
Son güncelleme 05 Haziran 2024 09:00
Fenerbahçe'ye menajerler aracılığıyla Atletico Madrid forması giyen golcü oyuncu Memphis Depay önerildi.

MOURİNHO'DAN VETO

Fenerbahçe yeni teknik direktörü Jose Mourinho, yıldız isim hakkında kararını verdi.

Jose Mourinho, Atletico Madrid'den ayrılacak olan Depay'ı düşünmeden reddetti.

MANCHESTER'DA BEĞENMEMİŞTİ

Portekizli çalıştırıcı, Manchester United'da Hollandalı oyuncuyla birlikteydi. Mourinho, performansını yetersiz bulduğu Memphis Depay'ı 2017 Ocak ayında Manchester United'dan göndermişti.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla 31 maça çıkan Depay, 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 
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