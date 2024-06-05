Galatasaray'da veda için hazırlık!

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, kadroda düşünülmeyen oyuncuların menajerlerini İstanbul'a davet etti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da veda için hazırlık!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Haziran 2024 08:14
Galatasaray'da gözler yeni sezonun kadro çalışmalarına çevrilmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar, transfer adına hareketli bir sürece girmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'da dış transfer kadar, iç transfer de oldukça hareketli geçecek. Sarı-Kırmızılı yönetim, takımdan gönderilmesi planlanan birçok oyuncunun menajerini İstanbul'a davet etti.

Başta Sergio Oliveira olmak üzere yeni sezon kadrosunda yer almayan isimlerle ilgili titiz bir çalışma yapılacak.,

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery