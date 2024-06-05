Galatasaray'da veda için hazırlık!

Galatasaray'da gözler yeni sezonun kadro çalışmalarına çevrilmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar, transfer adına hareketli bir sürece girmeye hazırlanıyor.
Galatasaray'da dış transfer kadar, iç transfer de oldukça hareketli geçecek. Sarı-Kırmızılı yönetim, takımdan gönderilmesi planlanan birçok oyuncunun menajerini İstanbul'a davet etti.
Başta Sergio Oliveira olmak üzere yeni sezon kadrosunda yer almayan isimlerle ilgili titiz bir çalışma yapılacak.,
Galatasaray'da dış transfer kadar, iç transfer de oldukça hareketli geçecek. Sarı-Kırmızılı yönetim, takımdan gönderilmesi planlanan birçok oyuncunun menajerini İstanbul'a davet etti.
Başta Sergio Oliveira olmak üzere yeni sezon kadrosunda yer almayan isimlerle ilgili titiz bir çalışma yapılacak.,