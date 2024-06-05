iPhone 16 ne zaman çıkacak? iPhone 16 pro max Türkiye fiyatı

iPhone 15 serisi henüz altı aylık olduğu için, iPhone 16 serisinin tam olarak hangi tarihte duyurulacağını şimdiden söylemek zor. Fakat teknoloji devi Apple'ın geçmiş yıllardaki tutumuna bakarak elbette bir tahminde bulunabiliriz.

Eğer şirket geleneklerine bağlı kalırsa, Apple önümüzdeki Eylül ayında düzenleyeceği yıllık duyuru etkinliğinde muhtemelen iPhone 16 modellerini tanıtacaktır. Ağustos ayına kadar kesin tarihi öğrenmemiz pek olası değil, fakat önceki Apple etkinlik tarihlerine bakarak bu yılki tarihi tahmin edebilir, iPhone 16 modellerinin raflardaki yerini ne zaman alacağına dair fikir üretebiliriz.

Apple genel olarak yeni iPhone tanıtımı için Eylül ayının birinci ya da ikinci haftasını tercih ediyor. Genel olarak Salı günlerini tercih eden Apple, bugüne kadar nadiren de olsa Çarşamba günleri yeni iPhone tanıtımı yapmış. iPhone 15 ailesi geçtiğimiz yıl 12 Eylül tarihinde tanıtılmış, sadece bir hafta içinde dört model de raflardaki yerini almıştı.

Bu da demek oluyor ki iPhone 16 modellerinin 3 ile 10 Eylül tarihleri arasında tanıtılması muhtemel. Hatta etkinlik 4 Eylül ya da 11 Eylül günlerinde düzenlenebilir. Tıpkı iPhone 15 lansmanında olduğu gibi iPhone 16 modellerinin teslimatları da lansmandan yaklaşık bir hafta sonra yapılmaya başlanacaktır.

Apple'ın Eylül ayında tanıtmaya hazırlandığı iPhone 16 serisinin özellikleri hakkında çok sayıda söylenti dolanıyor. Bugüne kadarki bilgiler ise, önemli tasarım değişikliklere işaret ediyordu. Son olarak iPhone 16 Pro ve Pro Max, yeni bir teknoloji sayesinde çok daha da ince çerçevelere sahip olabilir.

Kaçıranlar için iPhone 16 Pro'da 6.3 inç, iPhone 16 Pro Max'te ise ise 6.9 inçlik bir ekranla karşılaşacağız. Bu, yıllardır iPhone'larda görülen ilk önemli ekran boyutu artışı olacak. Ancak daha büyük ekranlara rağmen, cihazların boyutunda değişim beklenmiyor. Hatırlayacak olursak iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, şaşırtıcı derecede ince çerçevelere sahipti. iPhone 16 ise sınırları daha da zorlayacak gibi görünüyor.

iPhone 16 Pro ve Pro Max, çerçeveleriyle 'dünya rekoru' kıracak!

Weibo'da paylaşılanlara göre iPhone 16 Pro Max'teki çerçeve kalınlığı 1.15mm'ye kadar düşecek. Bunun iPhone 15 Pro Max özelinde 1.70mm seviyesinde olduğu hatırlatalım. iPhone 16 Pro'da ise 1.20mm kalınlığa işaret ediliyor. Dolayısıyla ekran-görevde oranı artarken, kalınlıkta yüzde 40'lık bir düşüş sağlanmış olacak.

Bunun arkasındaki teknoloji ise şu an için açıklanmadı. Daha önce Apple'ın ''düşük enjeksiyon basıncıyla kalıplama'' (LIPO) adı verilen bir teknik üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Raporda ise, bundan çok daha verimli ''Border Reduction Structure'' (Kenar Azaltma Yapısı) teknolojisine işaret ediliyor. Bu teknolojiyle ekranın altındaki bakır kablolar kıvrılarak alt çerçevenin küçülmesi sağlanıyor.

Kötü haber şu ki, bu yeni teknolojinin iPhone 16 Pro ve Phone 16 Pro Max'in üretim maliyetlerini artırabileceği ve potansiyel olarak fiyat artışına yol açabileceğine dair spekülasyonlar mevcut. Ancak daha önceki modellerdeki benzer söylentilerine rağmen, Apple genellikle fiyatları sabit tutmayı başarmıştı. Bu nedenle tüm detaylar için Eylül ayındaki lansmana kadar beklememiz gerekecek.

iPhone 16 Pro'nun 6,3 inç ekrana sahip olacağı, iPhone 16 Pro Max'in ise 6,9 inçlik bir panele sahip olacağı bildiriliyor. "Peki ya iPhone 16 ve iPhone 16 Plus? Onların da ekranı büyüyecek mi?" diye soracak olursanız, cevap büyük olasılıkla hayır. Alt seviye modellerin öncekilerle aynı ekran boyutlarına sahip olacağı bildiriliyor.

iPhone 15 ekran boyutları



iPhone 15 - 6.1 inç



iPhone 15 Plus - 6.7 inç



iPhone 15 Pro - 6.1 inç



iPhone 15 Pro Max - 6.7 inç



iPhone 16 ekran boyutları (söylentilere göre)



iPhone 16 - 6.1 inç



iPhone 16 Plus - 6.7 inç



iPhone 16 Pro - 6.3 inç



iPhone 16 Pro Max - 6.9 inç



Tanınmış bir ekran analisti ve Apple sızıntı uzmanı olan Ross Young, iPhone 16 Pro modellerinin daha büyük ekranlara sahip olacağını iddia eden ilk kişi oldu.

Ancak Young biraz farklı rakamlar teklif etti: 6,2 inç ve 6,8 inç. Peki bu tutarsızlığın arkasındaki sebep ne olabilir? MacRumors'a göre bu durum, "muhtemelen gerçek ekran alanı ile görüntülenebilir ekran alanı arasındaki farktan kaynaklanıyor."

Apple'ın iPhone 15 Pro modelleriyle birlikte katı hal (solid-state) tuşları sunmayı planladığı bildirilmişti. Ancak bunun yerine özelleştirilebilir bir action tuşuna kavuştuk. Bilmeyenler için, katı hâl tuşları o bildiğimiz düğmelerden değil; bunlar aslında gerçek düğme basışlarını simüle eden, dokunsal geri bildirim hissi veren paneller (iPhone SE serisinin Ana Ekran düğmesi gibi).

İşin iyi tarafı şu ki katı hâl tuşları tamamen ihtimal dışı kalmadı. Apple sızıntı uzmanı ve analisti Ming-Chi Kuo'ya göre, Apple iPhone 16 Pro modellerinde katı hâl tuşlarını piyasaya sürmek için çalışıyor.

Kuo, bu katı hal düğmelerinin kullanıcılara somut geribildirim sağlamaya yardımcı olacak iki ek Taptic Engines sunacağını da sözlerine ekledi. Eğer bu doğruysa, iPhone 16'daki Taptic Motor sayısı bir iken üçe yükselecek.

Apple, iPhone 15 Pro Max'te "tetra-prism" tasarımına sahip yeni bir zoom lensi tanıttı. Bu da mühendislerin, kamerayı çok fazla yer kaplamadan telefoto özelliklerine sahip olacak şekilde "katlamanın" bir yolunu buldukları anlamına geliyor. Bu yeni kamera Pro Max'in optik zoom özelliğini 3x'ten 5x'e çıkarıyor.

Ancak Çin sosyal medya sitesi Weibo'da yer alan Digital Chat Station'a (DCS) göre, hem iPhone 16 Pro hem de iPhone 16 Pro Max yeni tetra-prism telefoto kameraya sahip olacak.

Haitong International Securities'den (bir Hong Kong yatırım firması) teknoloji analisti Jeff Pu'ya göre, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modelleri ayrıca daha iyi ışık toplama özelliğine sahip 48 megapiksel ultra geniş kamerayla gelecek. Dolayısıyla daha loş ortamlarda kamera performansının artması bekleniyor.

Şu anki haliyle iPhone 16 Pro modelleri 12MP ultra geniş kameraya sahip. Manzara fotoğrafları çekmek için mükemmel olan utra geniş kamera, daha geniş kareler yakalamanıza olanak tanıyor. Bununla birlikte ana kamerayla karşılaştırıldığında ultra geniş lens, netlik ve keskinlikte hafif bir düşüş sunma eğiliminde. Bu söylenti doğruysa, yeni 48 megapiksel ultra geniş kamera bu küçük kusuru iyileştirebilir.

Son olarak Ming-Chi Kuo, Apple'ın iPhone 16 Pro modellerinde arka kameraları geliştireceğini ve katmanlı bir tasarım sunacağını iddia ediyor. Peki katmanlı tasarım ne işe yarayacak? Insider'a göre, ışık yakalamayı artıracak ve daha geniş dinamik aralık sağlayacak. Böylece Gece Modu da tatlı bir takviye almış olacak.

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max 8GB RAM ile donatılırken, daha düşük seviyeli modeller olan iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Max, seleflerinin 6GB RAM'ine bağlı kalıyor. Ancak bu haber sizi endişelendirmesin. Pu'ya göre, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın da 8GB RAM kervanına katılması bekleniyor.

Çipe gelince, bu haber sizi mutlu etmeyebilir ama Pu, A17 Pro'nun halefinin daha az verimli olacağını belirtti. Başka bir deyişle, bu çip ile donatılmış iPhone 16 modellerinin pil ömrü olumsuz etkilenebilir. Bunun nedeni ise yeni nesil çipin güç verimliliği pahasına muazzam performans artışları sunacak olması. Tabii ki de bu söylentinin doğru olmamasını umuyoruz ancak bunu zaman gösterecek.

iPhone 16 Pro modellerinin Wi-Fi 7'yi de destekleyeceği de bildiriliyor (mevcut modeller WiFi 6E'yi destekliyor). Eğer bu gerçekleşirse, Wi-Fi 7, WiFi 6E'nin yapabildiğini dört katına çıkararak 40 Gbps'yi aşan yüksek aktarım hızları sunacak.

Apple, her yıl işletim sistemini güncellemesiyle birlikte yeni iPhone serisini duyuruyor. Birçok kullanıcı bu yıl tanıtılacak yeni iPhone 16 cihazlarının ne zaman çıkacağını ve nasıl olacağını merak ediyor. Cihazın daha fazla ram miktarı ve daha hızlı Wi-Fi özelliğine sahip olması beklenirken, arka kamerasında yeni bir düzen yapılması planlanıyor. Ayrıca iPhone 16 ile birlikte Apple'ın yapay zeka özelliklerini kullanıma sunacağı belirtiliyor. Peki iPhone 16 nasıl olacak, ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar...iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in Eylül 2024'te duyurulması ve piyasaya sürülmesi bekleniyor.Bu durum tedarik zinciri aksaklıkları, üretim sorunları ve daha fazlası gibi durumlara bağlı olarak değişebilir.Öte yandan iPhone 16 modleleriyle birlikte iOS 18 işletim sistemi güncellemesinin de gelmesi bekleniyor.