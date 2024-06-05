Mete Vardar'dan Bronckhorst ve transfer açıklaması!

Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Giovanni van Bronckhorst ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.
Siyah-Beyazlı kulübün asbaşkanı Mete Vardar, konu ile ilgili A Spor'a açıklamalarda bulundu.
"GÜVENİMİZ TAM"
Hollandalı hoca ile ilgili konuşan Vardar, "Giovanni van Bronckhorst hocaya güvenimiz tam. Biz Beşiktaş camiası olarak büyük ve güçlü bir camiayız. Birlikte hareket ettiğimizde büyük başarılar elde ettiğimizi görüyoruz. Bu sene zor günler geçirmemize rağmen Türkiye Kupası'nı aldık." dedi.
TRANSFER AÇIKLAMASI
Vardar, 49 yaşındaki hoca için ayrıca, "Hocamız ile ilgili ilk geldiğimiz dönemde de araştırmalarımız vardı. En doğru kararı vermek için belirli bir süreç geçti. Kupa sonrası hoca konusu çok gündeme geldi. Doğru kararı verdiğimizi düşünüyoruz. Başkanımız bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyor. Ekip arkadaşlarımızla, yeni transferlerle birlikte 1 temmuz itibariyle sezonu açacağız." sözlerini sarf etti.
"HOCA ÇOK HEYECANLI"
Beşiktaş'ın geçen sezonki en büyük sorunun kadroyu geç kurması olduğu söyleyen Vardar, "10 Temmuz'da da iyi bir kamp dönemi geçireceğiz. Geçen sezonun en büyük problemi geç kadro planlamasıydı. Bu sene daha sağlıklı bir şekilde başlayacağız. Hoca da çok heyecanlı. Umut ediyorum ki ülke futboluna Beşiktaş çok ciddi değerleri her zamanki gibi vermeye devam edecek." ifadelerini kullandı.
Siyah-Beyazlı kulübün asbaşkanı Mete Vardar, konu ile ilgili A Spor'a açıklamalarda bulundu.
"GÜVENİMİZ TAM"
Hollandalı hoca ile ilgili konuşan Vardar, "Giovanni van Bronckhorst hocaya güvenimiz tam. Biz Beşiktaş camiası olarak büyük ve güçlü bir camiayız. Birlikte hareket ettiğimizde büyük başarılar elde ettiğimizi görüyoruz. Bu sene zor günler geçirmemize rağmen Türkiye Kupası'nı aldık." dedi.
TRANSFER AÇIKLAMASI
Vardar, 49 yaşındaki hoca için ayrıca, "Hocamız ile ilgili ilk geldiğimiz dönemde de araştırmalarımız vardı. En doğru kararı vermek için belirli bir süreç geçti. Kupa sonrası hoca konusu çok gündeme geldi. Doğru kararı verdiğimizi düşünüyoruz. Başkanımız bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyor. Ekip arkadaşlarımızla, yeni transferlerle birlikte 1 temmuz itibariyle sezonu açacağız." sözlerini sarf etti.
"HOCA ÇOK HEYECANLI"
Beşiktaş'ın geçen sezonki en büyük sorunun kadroyu geç kurması olduğu söyleyen Vardar, "10 Temmuz'da da iyi bir kamp dönemi geçireceğiz. Geçen sezonun en büyük problemi geç kadro planlamasıydı. Bu sene daha sağlıklı bir şekilde başlayacağız. Hoca da çok heyecanlı. Umut ediyorum ki ülke futboluna Beşiktaş çok ciddi değerleri her zamanki gibi vermeye devam edecek." ifadelerini kullandı.