Eczacıbaşı Dynavit'ten sözleşme açıklaması

Eczacıbaşı Dynavit, milli voleybolcu Beyza Arıcı'nın sözleşmesini 2 yıl uzattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Eczacıbaşı Dynavit'ten sözleşme açıklaması
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05 Haziran 2024 16:12
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, tecrübeli orta oyuncu Beyza Arıcı ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 7 sezondur turuncu-beyazlı formayı giyen milli oyuncu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

2017-2018 sezonundan bu yana Eczacıbaşı Dynavit'te oynayan Beyza, kariyerinde daha önce Işıkkent, Seramiksan, Sarıyer Belediyespor, VakıfBank ve Çanakkale Belediyespor formaları terletti.

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