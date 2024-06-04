İtalya-Türkiye Maçı Canlı İzle: Milli Maç Canlı İzle

TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak olan maçta, milli takımımız zorlu bir rakibe karşı galibiyet arıyor. Teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki milliler, İtalya'yı yenerek gruptaki liderlik mücadelesini sürdürmek istiyor.

Maç öncesi milli takımda bazı sakatlıklar dikkat çekiyor. Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'ın sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamaması millileri üzdü.

Ancak milli takımda, İtalya'yı yenebilecek potansiyele sahip birçok yetenekli oyuncu bulunuyor. Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'ın yokluğunda, Yunus Musah, Yusuf Yazıcı ve Cengiz Ünder gibi isimlerden etkili bir performans bekleniyor.

İtalya ise son zamanlarda oldukça formda bir futbol sergiliyor. Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, son 10 maçında yenilmedi ve 8 galibiyet aldı.

Bu nedenle milli takımımızın İtalya'yı yenmek için çok iyi bir futbol oynaması gerekiyor. Maçın zor geçeceği tahmin ediliyor, ancak milli takımımızın taraftarlarının desteğiyle galibiyete ulaşabileceğine inanıyoruz.



İtalya-Türkiye Maçı Canlı İzle

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