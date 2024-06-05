Beşiktaş ile anılan Genesio'nun yeni adresi!

Ligue 1 ekibi Lille, Paulo Fonseca ile ayrılığın ardından Fransız çalıştırıcı Bruno Genesio ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş ile anılan Genesio'nun yeni adresi!
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05 Haziran 2024 17:52
Son güncelleme 05 Haziran 2024 17:53
Ligue 1 ekibi Lille, sözleşmesinin bitmesiyle yollarını ayırdığı Paulo Fonseca'dan boşalan teknik direktörlük görevine Bruno Genesio'yu getirdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada Genesio ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı da belirtildi.

BEŞİKTAŞ İLE ANILDI

57 yaşındaki çalıştırıcının adı, Beşiktaş ile de sık sık anılmıştı.

GENESIO'NUN KARİYERİ

Son olarak 2023-24 sezonunda Stade Rennes'i çalıştıran Bruno Genesio öncesinde ise bir başka Ligue 1 ekibi Lyon'da 2011-2015 yılları arasında yardımcı antrenörlük görevi yapmış ve 2015'de takımın teknik direktörlük görevine getirilmişti.

Öte yandan Fransız teknik adam 2019-2020 sezonunda Beijing Guoan'ın başına geçmiş ve 2020-21 sezonunun devre arasında Çin ekibi ile yollarını ayırmıştı. 

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