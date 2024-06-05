Konyaspor'da bir ayrılık daha: Niangbo

Konyaspor, ara transfer döneminin son gününde renklerine bağladığı Anderson Niangbo'nun opsiyonunu kullanmadı.



Yeşil-beyazlı yönetim, Hadebe'nin ardından +2 yıl opsiyon hakkı olan Niangbo için de kararını verdi ve opsiyonu kullanmamayı tercih etti.



Fildişi Sahilli 10 numara, Konyaspor'da beklediği forma şansını bulamadı. Süper Lig'de yalnızca iç sahada oynanan Trabzonspor maçının son 10 dakikasında süre bulan Niangbo, Türkiye Kupasında çeyrek finalde mücadelesindeki Beşiktaş maçında ise maça ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalmıştı.



Konyaspor'da daha önce kadar Hadebe, Ethemi, Cicaldau ve Paz ile yollar ayrılmıştı. [Kaynak: Konya Yenimeram]





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