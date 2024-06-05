Philadelphia 76ers guardı Tyrese Maxey'nin, beş yıllığı 205 milyon dolarlık bir sözleşmeyle kontratının uzatılmasının beklendiği iddia edildi.



Philadelphia Inquirer'dan Keith Pompey, 76ers'ın Maxey'yi maksimum kontratla tutmasının beklendiğini aktardı.



Maxey bu sezon herhangi bir All-NBA takımına seçilmediği için, Philadelphia'dan en fazla beş yıllığı 204,5 milyon dolara kadar bir kontrat alma hakkına sahip olmuştu.



Geçtiğimiz sezon All-Star seçilen ve bu yaz sınırlı serbest oyuncu konumunda olan Maxey, sezonu 25,9 sayı ve 6,2 asist ortalamalarının yanı sıra, üçlük çizgisinin gerisinden %37,3 isabetle tamamlamıştı.





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