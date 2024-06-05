Milan'da geri sayım başladı: Paulo Fonseca

Stafano Pioli ile yollarını ayıran Milan, yeni teknik direktörünü buldu.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; İtalyan devi, Lille ile yollarını ayıran Paulo Fonseca ile anlaşmaya vardı.



Haberde Milan'ın Portekizli teknik adam ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.



Tarafların son detayları görüştüğü ve kısa süre içinde resmi imzaların atılacağı vurgulandı.



Porto, Braga, Shakhtar, Roma gibi takımları çalıştıran Fonseca, son olarak Lille 90 maça çıktı ve 45 galibiyet, 26 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı.





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