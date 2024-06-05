Adana Demirspor'da yeni başkan Ali Sancak

Adana Demirspor'da Başkan Metin Korkmaz olarak bilinirken, Ticaret siciline göre Başkan Ali Sancak.



22 Mayıs 2024 tarihli 11087 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 1233'üncü sayfasında yayımlanan tescil ilanına göre, Ali Sancak, 2 Mayıs 2007 tarihine kadar "münferiden temsile yetkili" Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi.



Aynı kararla, Elif Ata da, "aksi karar alınıncaya kadar" münferiden temsile yetkili yönetici oldu. [Çukurova Barış Gazetesi]





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