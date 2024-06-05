Oklahoma City Thunder'ın, Chicago Bulls forveti Patrick Williams'la "ciddi" olarak ilgilendiği bildirildi.



The Athletic'ten Darnell Mayberry, bu yaz sınırlı serbest oyuncu olmaya hazırlanan Williams'ın Thunder'dan "ciddi ilgi gördüğünü" söyledi.



Mayberry, Thunder'ın daha fazla fizikli oyuncuya ihtiyaç duyması nedeniyle Williams'a meraklı olduğunu ve ekibin Chicago için bir imza-ve-takas anlaşmasını çekici hale getirebilecek miktarda draft hakkına sahip olduğunu sözlerine ekledi.



NBA'de dördüncü sezonuna girecek olan Williams, bu yıl maç başına 27,3 dakikada 10 sayı ve 3,9 ribaund ortalamaları yakalamıştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU