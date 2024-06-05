Bayern Münih Theo için beklemeye geçti!

Bayern Münih, Alphonso Davies ile yeni sözleşme konusunda anlaşamazsa Milan'dan Theo Hernandez'i transfer edecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih Theo için beklemeye geçti!
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05 Haziran 2024 20:23
Alman devi Bayern Münih, gelecek sezonun transfer planlamasına şimdiden başladı.

Teknik direktör Thomas Tuchel ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Vincent Kompany'yi getiren Bayern, Alphonso Davies'den haber bekliyor.

Sky Sport'ta yer alan habere göre; Alman devi, Davies'i yeni sözleşme konusunda ikna edememesi halinde Milan'dan Theo Hernandez'i transfer edecek.

Bayern Münih'in Fransız yıldız için kesenin ağzını açacağı ifade edildi.

Milan'da geçtiğimiz sezon 46 maça çıkan 26 yaşındaki sol bek 5 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

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