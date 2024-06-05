Galatasaray'dan Ozan Kabak paylaşımı

A Milli Takım'ın İtalya ile oynadığı özel maçta sakatlanan Ozan Kabak, EURO2024 kadrosundan çıkartıldı.
Galatasaray, eski oyuncusu Ozan Kabak için yapılan açıklamanın ardından bir paylaşımda bulundu.
Sarı-kırmızılılar, Ozan Kabak için yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Ozan. Daha güçlü döneceğine inancımız tam!" ifadelerini kullandı.
Galatasaray, eski oyuncusu Ozan Kabak için yapılan açıklamanın ardından bir paylaşımda bulundu.
Sarı-kırmızılılar, Ozan Kabak için yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Ozan. Daha güçlü döneceğine inancımız tam!" ifadelerini kullandı.
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