Galatasaray'dan Ozan Kabak paylaşımı

Galatasaray, sakatlığı nedeniyle EURO2024 kadrosundan çıkartılan Ozan Kabak için paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; TFF
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Galatasaray'dan Ozan Kabak paylaşımı
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05 Haziran 2024 14:19
A Milli Takım'ın İtalya ile oynadığı özel maçta sakatlanan Ozan Kabak, EURO2024 kadrosundan çıkartıldı.

Galatasaray, eski oyuncusu Ozan Kabak için yapılan açıklamanın ardından bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılılar, Ozan Kabak için yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Ozan. Daha güçlü döneceğine inancımız tam!" ifadelerini kullandı.

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