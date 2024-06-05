Trabzonspor'dan orta sahaya dev hamle!

Orta sahasına lider özellikli bir ismi katmak isteyen Trabzonspor, İngiltere'nin en yetenekli isimlerinden birisi olarak gösterilen Ross Barkley ile pazarlık masasına oturdu.
Formasını giydiği Luton Town, bir alt lige düştüğü için orada kalmak istemeyen 30 yaşında 1.89 boyundaki Ross Barkley'e Trabzonspor'un şartları sunuldu.
Deneyimli yıldız, önerilen garanti maaş ve bonusları yeterli bulursa, pazarlıklar bitecek ve iş imzaya kalacak.
FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR
Kariyerinde Chelsea, Aston Villa, Everton, Leeds gibi üst düzey takımların formasını giyen Ross Barkley, 2023 yılında Luton Town'a imza attı. Ancak takımını bu sezon Premier Lig'den düşmesi Barkley'in planlarını değiştirdi. Deneyimli isim bu nedenle Luton Tow'dan ayrılma kararı aldı.
Geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 37 kez Luton Town formasını giyen Barkley, 5 gol 6 asistlik performans sergiledi.
Fizik gücü bir hayli yüksek olan Ross Barkley, 33 kez de İngiltere Milli Takımı'nda oynadı. Barkley'in milli forma altında 6 golü bulunuyor.
Kariyerindeki en başarılı dönemini Everton'da geçiren yıldız orta saha, 179 karşılaşmada 27 gol atarken 25 de asist yaptı. [Karadeniz Gazetesi]
Formasını giydiği Luton Town, bir alt lige düştüğü için orada kalmak istemeyen 30 yaşında 1.89 boyundaki Ross Barkley'e Trabzonspor'un şartları sunuldu.
Deneyimli yıldız, önerilen garanti maaş ve bonusları yeterli bulursa, pazarlıklar bitecek ve iş imzaya kalacak.
FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR
Kariyerinde Chelsea, Aston Villa, Everton, Leeds gibi üst düzey takımların formasını giyen Ross Barkley, 2023 yılında Luton Town'a imza attı. Ancak takımını bu sezon Premier Lig'den düşmesi Barkley'in planlarını değiştirdi. Deneyimli isim bu nedenle Luton Tow'dan ayrılma kararı aldı.
Geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 37 kez Luton Town formasını giyen Barkley, 5 gol 6 asistlik performans sergiledi.
Fizik gücü bir hayli yüksek olan Ross Barkley, 33 kez de İngiltere Milli Takımı'nda oynadı. Barkley'in milli forma altında 6 golü bulunuyor.
Kariyerindeki en başarılı dönemini Everton'da geçiren yıldız orta saha, 179 karşılaşmada 27 gol atarken 25 de asist yaptı. [Karadeniz Gazetesi]
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