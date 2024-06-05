İlarya Zararsız, Karşıyaka ile imzaladı

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Karşıyaka, dış transferde libero İlarya Zararsız ile sözleşme imzaladı.
Voleybola Arkas Spor altyapısında başlayan 26 yaşındaki voleybolcu Pursaklar Voleybol İhtisas, Merinos SK, Muratpaşa Belediyespor ve son olarak Peymanspor'da forma giydi.
Yeşil-kırmızılı kulüp, "Başarılı libero İlarya Zararsız, 2024-25 sezonunda takımımızda forma giyecek. Aramıza hoş geldin İlarya" mesajı yayınladı.
Voleybola Arkas Spor altyapısında başlayan 26 yaşındaki voleybolcu Pursaklar Voleybol İhtisas, Merinos SK, Muratpaşa Belediyespor ve son olarak Peymanspor'da forma giydi.
Yeşil-kırmızılı kulüp, "Başarılı libero İlarya Zararsız, 2024-25 sezonunda takımımızda forma giyecek. Aramıza hoş geldin İlarya" mesajı yayınladı.
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