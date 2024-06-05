Napoli, Antonio Conte'yi duyurdu

Napoli, teknik direktörlük görevine Antonio Conte'nin getirildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Napoli, Antonio Conte'yi duyurdu
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05 Haziran 2024 12:56
Son güncelleme 05 Haziran 2024 12:58
Francesco Calzona ile yollarını ayıran Napoli, yeni teknik direktörünü açıkladı. 

İtalyan kulübü Napoli 54 yaşındaki İtalyan teknik direktör Antonio Conte'nin takımın başına getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, Conte ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Tecrübeli teknik direktör, Napoli'de yıllık 6.5 milyon euro kazanacak.

CONTE'DEN İLK AÇIKLAMALAR

Napoli'nin başına geçen Conte, imza sonrası yaptığı açıklamada, "Napoli küresel öneme sahip bir yer. Burada olma fikri beni mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor. Bir şeyin sözünü verebilirim. Takımın ve kulübün büyümesi için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bağlılığım personellerimle birlikte tam bir başarı için olacak.'' dedi. 

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