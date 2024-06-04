YKS, AYT, TYT ne zaman? 2024 Üniversite sınavı ne zaman?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024/YKS) için geri sayım başladı. Üniversitede okuyabilme hayalleri için çalışmalarına devam eden öğrenciler, gözlerini YKS sınav tarihine çevirdi. İşte ayrıntılar.

YKS 2024 08 Haziran 2024 tarihinde yapılacak. YKS'nin 1. Oturumu olan TYT 8 Haziran Cumartesi, AYT ve YDT ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan bilgiye göre sınavın sonuçları ise 17 Temmuz'da açıklanacak.

YKS'nin 8 Haziran Cumartesi saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 36 bin 945 aday katılacak. 9 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 1 milyon 983 bin 766 aday, aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'ye ise İngilizceden 218 bin 316, Arapçadan 5 bin 717, Almancadan 2 bin 849, Fransızcadan 1172, Rusçadan 760 kişi olmak üzere toplam 228 bin 814 aday katılacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) ➡️ 08.06.2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) ➡️ 09.06.2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) ➡️ 09.06.2024



YKS sonuçları 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.