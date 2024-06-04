Haber Tarihi: 04 Haziran 2024 14:06 - Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2024 14:06

YKS, AYT, TYT ne zaman? 2024 Üniversite sınavı ne zaman?

Üniversite sınavının bu yıl ne zaman yapılacağı, güzel bir üniversitede okuyabilmek için sınav hazırlıklarını sürdüren öğrenciler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte TYT, AYT ve YDT sınav tarihi belli oldu. Peki, 2024 YKS sınavı ne zaman yapılacak?

YKS, AYT, TYT ne zaman? 2024 Üniversite sınavı ne zaman?
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024/YKS) için geri sayım başladı. Üniversitede okuyabilme hayalleri için çalışmalarına devam eden öğrenciler, gözlerini YKS sınav tarihine çevirdi. İşte ayrıntılar.

2024 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 2024 08 Haziran 2024 tarihinde yapılacak. YKS'nin 1. Oturumu olan TYT 8 Haziran Cumartesi, AYT ve YDT ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan bilgiye göre sınavın sonuçları ise 17 Temmuz'da açıklanacak.

YKS'nin 8 Haziran Cumartesi saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 36 bin 945 aday katılacak. 9 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 1 milyon 983 bin 766 aday, aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'ye ise İngilizceden 218 bin 316, Arapçadan 5 bin 717, Almancadan 2 bin 849, Fransızcadan 1172, Rusçadan 760 kişi olmak üzere toplam 228 bin 814 aday katılacak.

ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHLERİ 2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) ➡️ 08.06.2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) ➡️ 09.06.2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) ➡️ 09.06.2024

YKS 2024 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.
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