Dursun Özbek'ten transfer için karar!

Galatasaray'da yeni dönemde başkan Dursun Özbek, bizzat transferin başında olacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dursun Özbek'ten transfer için karar!
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05 Haziran 2024 12:06
Son güncelleme 05 Haziran 2024 12:32
Galatasaray'da başkanlık görevine yeniden seçilen Dursun Özbek, yeni dönemde transferin başında bizzat yer alacak.

TİMUR SONRASI YENİ PLAN

Sarı-kırmızılı takımda ikinci dönemini 2022-2024 yılları arasında yaşayan Dursun Özbek, bu dönemde transferi Erden Timur'a emanet etmiş ve transferin birçoğunda Timur yer almıştı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Erden Timur'un vedası sonrası transferleri kendisi yapmak istiyor.

CENK ERGÜN AKTİF ROL ALACAK

Galatasaray'da yeni dönemde Cenk Ergün yeniden aktif bir rol alacak, Fatih Demireli ve Ayhan Akman ise scout ekibinde görev yapacak.

Sportif AŞ Başkanvekili olarak Erden Timur'un yerine İbrahim Hatipoğlu ve Maruf Güneş yer alacak. Erden Timur'un rolünün direkt olarak İbrahim Hatipoğlu'na geçip geçmeyeceği belirsiz ancak futbolda transfer operasyonlarının başında Dursun Özbek olacak.

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