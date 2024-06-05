Fenerbahçe'den iki isme 3 yıllık sözleşme

Fenerbahçe, sözleşmeleri gelecek yıl bitecek olan İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel'le 3 yıllık yeni kontrat imzalayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'den iki isme 3 yıllık sözleşme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Haziran 2024 10:07
Fenerbahçe, dış transfer olduğu kadar iç transferde de hareketli günler geçiriyor.

Sarı-lacivertliler, sözleşmeleri gelecek yıl bitecek olan İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel ile yeni kontrat için görüşmelerine devam ediyor.

3 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Fenerbahçe, iki oyuncunun da mukavelesini 3'er yıl uzatmayı planlıyor. Sarı-lacivertli yönetim böylece iki isme de gelecek tekliflere karşı elini güçlendirmeyi hedefliyor. 

SEZON PERFORMANSLARI

Bu sezon Fenerbahçe'de 46 maça çıkan İrfan Can Kahveci, 18 gol ve 12 asist ile oynarken, Osayi Samuel ise 39 maçta 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery