Türk Telekom, Galatasaray'dan transfer etti!

Türk Telekom, son olarak Galatasaray Ekmas forması giyen İsmet Akpınar'ı transfer ettiğini açıkladı.

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Türk Telekom, Galatasaray'dan transfer etti!
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05 Haziran 2024 20:28
Türk Telekom, son olarak Galatasaray Ekmas forması giyen İsmet Akpınar'ı transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İsmet Akpınar yeni sezonda Ankara Basketbolu için mücadele verecek. Geçtiğimiz sezonu Galatasaray Ekmas takımıyla başarıyla geçiren İsmet Akpınar'ı renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin İsmet Akpınar" ifadeleri kullanıldı.

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