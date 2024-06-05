Kayserispor, Bilal Bayazıt ile 'devam' dedi

Mondihome Kayserispor, ezonun sona ermesinin ardından transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar, ilk olarak iç transfer için düğmeye bastı.



Mondihome Kayserispor, 2021 yılında kadrosuna dahil ettiği Cardoso'nun ardından bir imzada da sona geldi.



Kayserispor'da Bilal Bayazıt'ın sözleşmesi de 2026 yılına kadar uzatıldı.



Mondihome Kayserispor, kongre süreci tamamlanana kadar iç transferi tamamlayacak ve ardından dış transfer için çalışmalara başlayacak. [Kaynak: Kayseri Haber]





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