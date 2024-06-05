Göztepe'den stoper harekatı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe gözünü Gaziantep FK forması giyen Arda Kızıldağ'a çevirdi.

, Fotoğraf; AA
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Göztepe'den stoper harekatı
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05 Haziran 2024 14:07
İki yıllık aradan sonra Süper Lig'e geri dönen Göztepe'de yönetim yerli harekatına hız verdi.

GÖZLER STOPERDE

Sarı-kırmızılılar, Atınç Nukan ile vedalaşırken bu bölgeye rekabeti artıracak yerli bir stoper takviyesi için kolları sıvadı.

listenin ilk sırasında ise G.Antep FK'dan Arda Kızıldağ'ın olduğu ifade edildi. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig deneyimi olan 25 yaşındaki başarılı defans oyuncusunu bonservisiyle birlikte kadrosuna katmayı planlıyor.

PAZARLIK YAPILACAK

Ancak oyuncunun kulübüyle bir yıl daha sözleşmesinin devam etmesi transferin önünde büyük bir engel teşkil ediyor. Sarıkırmızılı ekibin scoutlarının da yıl boyuncu izlediği ve teknik direktör Stanimir Stoilov'un da onay verdiği Arda ile menajeri kanalıyla temasa geçen kurmaylar olumlu dönüş aldı.

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance'nin Antep ekibinin kurmaylarıyla başarılı savunmacının bonservis bedeli için masaya oturması bekleniyor. (Yeni Asır)

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