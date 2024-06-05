New Orleans Pelicans ekibinin, Brandon Ingram'a dört yıllığı 208 milyon dolarlık maksimum sözleşme uzatma teklifinde bulunma ihtimalinin düşük olduğu iddia edildi.



Ingram bu yaz kontratını dört yıllığı 208 milyon dolarlık bir sözleşmeyle uzatmaya hak kazanmış olsa da, The Athletic'ten William Guillory, Pelicans'ın kendisine bu teklifi yapma ihtimalinin düşük olduğunu öne sürdü.



Takımda Trey Murphy'nin de sözleşmesini uzatma hakkına sahip olmasının yanı sıra, Pelicans, Zion Williamson, CJ McCollum ve Herb Jones'a 2025-26 sezonunda toplamda 84 milyon dolar maaş ödeyecek.



Pelicans, 22 yıllık takım tarihinde hiçbir zaman lüks vergisi ödememişti.



Pelicans, Ingram'ı takas etmemesi veya sözleşmesini uzatmaması durumunda, 2025'te kendisini serbest oyuncu piyasasında hiçbir karşılık alamadan kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak.





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