İtalya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | EURO 2024 Milli maç şifresiz mi, hangi kanalda?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde hazırlık maçı kapsamında Türkiye, İtalya ile kozlarını paylaşacak. İtalya ile tarihindeki 16. maçına çıkacak olan A Milli Takım, mücadeleyi kazanıp turnuva öncesinde moral bulmak istiyor. Peki, İtalya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



İTALYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



A Milli Futbol Takımı, bu akşam özel müsabakada karşılaşacağı rakibi İtalya ile tarihindeki 16. maçına çıkacak.



Ay-yıldızı ekip, güçlü rakibi karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele verecek. Saat 22.00'da başlayacak olan mücadele, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.



MİLLİ TAKIM MUHTEMEL 11'İ



Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın şu muhtemel 11'i sahaya sürmesi bekleniyor;



"Mert, Kaan, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, Okay, Orkun, Barış Alper, Hakan, Kenan, Can Uzun"



15 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER



Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzereİtalya ile bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Kalesinde 29 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip fileleri 10 kez havalandırdı.



SON MAÇ KONYA'DA



İki ülke A milli futbol takımları, son kez iki yıl önce Konya'da karşı karşıya geldi.



İtalya, ilk yarısını da 2-1 önde kapattığı mücadeleyi 3-2 kazandı. Milli takımın golleri Cengiz Ünder ve Serdar Dursun'dan geldi.

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