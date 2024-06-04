Haber Tarihi: 04 Haziran 2024 15:51 - Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2024 15:51

İtalya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | EURO 2024 Milli maç şifresiz mi, hangi kanalda?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 maçları öncesi hazırlık kapsamında İtalya ile heyecan dolu bir maça çıkacak. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasına hazırlık kapsamında İtalya ile karşılaşacak olan Türkiye A Milli Takımı, mücadeleyi kazanmak ve hazır olduğunu göstermek istiyor. Heyecan dolu mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, İtalya-Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?

İtalya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | EURO 2024 Milli maç şifresiz mi, hangi kanalda?
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde hazırlık maçı kapsamında Türkiye, İtalya ile kozlarını paylaşacak. İtalya ile tarihindeki 16. maçına çıkacak olan A Milli Takım, mücadeleyi kazanıp turnuva öncesinde moral bulmak istiyor. Peki, İtalya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, bu akşam özel müsabakada karşılaşacağı rakibi İtalya ile tarihindeki 16. maçına çıkacak.

Ay-yıldızı ekip, güçlü rakibi karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele verecek. Saat 22.00'da başlayacak olan mücadele, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

MİLLİ TAKIM MUHTEMEL 11'İ

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın şu muhtemel 11'i sahaya sürmesi bekleniyor;

"Mert, Kaan, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, Okay, Orkun, Barış Alper, Hakan, Kenan, Can Uzun"

15 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzereİtalya ile bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Kalesinde 29 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip fileleri 10 kez havalandırdı.

SON MAÇ KONYA'DA

İki ülke A milli futbol takımları, son kez iki yıl önce Konya'da karşı karşıya geldi.

İtalya, ilk yarısını da 2-1 önde kapattığı mücadeleyi 3-2 kazandı. Milli takımın golleri Cengiz Ünder ve Serdar Dursun'dan geldi.
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