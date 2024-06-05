Arabistan'dan milli yıldıza dev teklif!

Lille'deki sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı'ya Al-Shabab talip oldu. Milli yıldıza yapılan teklif de belli oldu. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Arabistan'dan milli yıldıza dev teklif!
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05 Haziran 2024 18:37
Lille sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Yusuf Yazıcı için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

AS'ta yer alan habere göre; Al-Shabab, milli yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

İŞTE YAPILAN DEV TEKLİF!

Habere göre; Suudi Arabistan ekibi, milli oyuncuya yıllık 12 milyon €'luk teklif yaptı.

Oyuncu ile Al-Shabab'ın yanı sıra Milan ve Lazio'nun da ilgilendiği belirtildi.

FONSECA MILAN'A İSTİYOR

Milan'ın başına geçmeye hazırlanan eski hocası Paulo Fonseca'nın milli yıldızın transfer edilmesi için şimdiden talimat verdiği aktarıldı.

Yusuf Yazıcı'nın geleceğiyle ilgili son kararını kısa süre içinde vereceği ifade edildi.

Lille'de toplamda 135 maçta forma giyen 27 yaşındaki on numara, 29 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

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