Haber Tarihi: 05 Haziran 2024 11:25 - Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2024 11:25

Bayramdan önce emekli maaşları yatacak mı? 2024 Memur ve SSK-Bağ-kur emekli maaşları ne zaman yatacak?

Memur ve emekli maaşlarının ne zaman yatacağı, 2024 Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kala çalışan memur ve emeklilerin gündeminde yer alıyor. Bayramda sevdiklerini ve dostlarını ağırlayacak olan vatandaşlar, memur ve emekli maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağıyla ilgili sorgulamalara başladı. Peki, memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK-Bağ-kur emekli maaşları bayramdan önce yatar mı?

Bayramdan önce emekli maaşları yatacak mı? 2024 Memur ve SSK-Bağ-kur emekli maaşları ne zaman yatacak?
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Kurban Bayramı'na günler kala bayram tatilinin detayları şekillenmeye başladı. 4 Haziran'da yapılan Kabine Toplantısı sonrası bayram tatilinin 9 güne çıkarıldığı açıklandı. Şimdi milyonlarca emekli ve memur maaş ödeme tarihleri için de araştırma yapıyor. Peki, maaşlar bayramdan önce yatacak mı? İşte, detaylar...

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Haziran ayı memur maaşlarının ne zaman yatırılacağı, bayram öncesi maaşlarını almak ve hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.

Memur maaşları, normal şartlarda her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Fakat ayın 15'inin cumartesi gününe denk gelmesi ve bayram arefesi olması nedeniyle memur maaşlarının 10-14 haziran haftasında yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Emekli maaşları her ayın 17'si ile 26'sı arasında hesaba yatırılmaktadır. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemeleri birlikte yatmıştı.

Kurban Bayramı'nın 16-19 Haziran'a yani emekli maaşı ödeme günlerine denk gelmesi ve bayram sonra maaş ödemelerinde yoğunluk olabileceği öngörülmesi sebebiyle, emekli maaşlarının bayramdan önce yatırılacağı düşünülüyor.

Buna göre; Haziran ayı emekli maaşlarının 10-14 Haziran haftasında yatırılması bekleniyor.

GEÇTİĞİMİZ YIL MAAŞLAR ERKEN YATIRILDI

Ramazan Bayramı geçtiğimiz yıl 21-23 Nisan tarihlerinde idrak edilmişti. SSK emeklilerine geçtiğimiz yıl ödemeler 14-16 Nisan tarihinde, Bağ-Kur emeklilerine ise maaş ödemeleri 17-18 Nisan'da yatırılmıştı.
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