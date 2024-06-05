Beşiktaş'ta öne çıkan iki isim: Solskjaer & Tudor

Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş, teknik direktör arayışlarına devam ediyor.
Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Hasan Arat ve yönetimi, iki isim üzerinde yoğunlaşma kararı aldı.
ANLAŞMA AN MESELESİ
ESPN'de yer alan habere göre; Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile dirsek teması kurduğu ve anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
İTALYA'DAN TUDOR İDDİASI
Lazio, sezon ortasında göreve gelen ve sezon içerisinde başarılı sonuçlar alan Hırvat teknik adam Igor Tudor ile yollarını ayırma kararı aldı.
"TUDOR, BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞÜYOR"
Öte yandan, Igor Tudor'un bir yandan Beşiktaş ile görüştüğü La Gazzetta dello Sport'taki haberin detayında verildi.
LAZIO İLE 2.0 PUAN ORTALAMASI
Teknik direktörlük kariyerinde Hajduk Split, PAOK, Karabükspor, Galatasaray, Udinese, Hellas Verona ve Olimpik Marsilya'yı da çalıştıran 46 yaşındaki Igor Tudor, Lazio ile çıktığı 9 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
SOLSKJAER'İN İSTATİSTİKLERİ
Beşiktaş, anlaşma sağlanması halinde Solskjaer'in dördüncü takımı olacak. Norveçtli teknik adam, Manchester United, Molde ve Cardiff City'de görev aldı.
11 yıl boyunca Manchester United forması giyen Solskjaer, 366 maçta 126 gol atarak altı Premier Lig şampiyonluğu ve 1999 Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere 10 büyük başarıya imza attı.
Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Hasan Arat ve yönetimi, iki isim üzerinde yoğunlaşma kararı aldı.
ANLAŞMA AN MESELESİ
ESPN'de yer alan habere göre; Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile dirsek teması kurduğu ve anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
İTALYA'DAN TUDOR İDDİASI
Lazio, sezon ortasında göreve gelen ve sezon içerisinde başarılı sonuçlar alan Hırvat teknik adam Igor Tudor ile yollarını ayırma kararı aldı.
"TUDOR, BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞÜYOR"
Öte yandan, Igor Tudor'un bir yandan Beşiktaş ile görüştüğü La Gazzetta dello Sport'taki haberin detayında verildi.
LAZIO İLE 2.0 PUAN ORTALAMASI
Teknik direktörlük kariyerinde Hajduk Split, PAOK, Karabükspor, Galatasaray, Udinese, Hellas Verona ve Olimpik Marsilya'yı da çalıştıran 46 yaşındaki Igor Tudor, Lazio ile çıktığı 9 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
SOLSKJAER'İN İSTATİSTİKLERİ
Beşiktaş, anlaşma sağlanması halinde Solskjaer'in dördüncü takımı olacak. Norveçtli teknik adam, Manchester United, Molde ve Cardiff City'de görev aldı.
11 yıl boyunca Manchester United forması giyen Solskjaer, 366 maçta 126 gol atarak altı Premier Lig şampiyonluğu ve 1999 Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere 10 büyük başarıya imza attı.
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