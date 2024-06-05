Haber Tarihi: 05 Haziran 2024 16:52 - Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2024 16:52

Culpa Tuya 2 ne zaman çıkacak? Culpa Mia 2 fragmanı

İspanyol filmi Culpa Mia 8 Haziran 2023'te Amazon Prime Video'da gösterime girdiğinden beri genç yetişkin aşklarının hayranları arasında popülerliği artıyor. Peki, Culpa Mia 2 ne zaman çıkacak? Culpa Tuya 2 fragmanı

Culpa Tuya 2 ne zaman çıkacak? Culpa Mia 2 fragmanı
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Prime Video'nun İspanyol yapımı romantik gerilim filmi "Culpa Mia" bütün dünyada ses getirdi. Hayranlar hikayenin devam edip etmeyeceğini merakla beklerken, sevindiren haber geldi. Peki, Culpa Mia 2 ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

CULPA MİA 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Son birkaç gündür adını sıkça duyduğunuz Amazon Prime Video gençlik drama filmi, gerçek anlamda gişe rekorları kırmış durumda. Film, vizyona girdiği hafta boyunca dünya çapındaki Prime Video listelerinde bir numara olarak yer aldı ve şu anda 190'dan fazla ülkede ilk 10 içinde bulunuyor. Bu, Amazon Prime Video tarihinde dünya genelinde en çok izlenen İngilizce olmayan film olarak kayıtlara geçti. Birçoğu filmi zaten izledi ve izleyiciler filmi tekrar tekrar övgüyle anıyor.

Uzun metrajlı film, Wattpad'de ortaya çıkan Culpables üçlemesinin ilk kitabı olan Mercedes Ron'un aynı adlı İspanyol romanından uyarlandı.

Filmin final sahneleri, devam filminin geleceğini işaret ediyor, ancak Amazon henüz resmi olarak devam filminin onayını vermedi. Ancak, filmin Madrid'deki bir sunum sırasında yapımcı Alex de la Iglesia, destanın ikinci ve üçüncü bölümleri üzerinde çalışıldığını açıkladı.


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