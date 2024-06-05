Culpa Tuya 2 ne zaman çıkacak? Culpa Mia 2 fragmanı

Prime Video'nun İspanyol yapımı romantik gerilim filmi "Culpa Mia" bütün dünyada ses getirdi. Hayranlar hikayenin devam edip etmeyeceğini merakla beklerken, sevindiren haber geldi. Peki, Culpa Mia 2 ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

Son birkaç gündür adını sıkça duyduğunuz Amazon Prime Video gençlik drama filmi, gerçek anlamda gişe rekorları kırmış durumda. Film, vizyona girdiği hafta boyunca dünya çapındaki Prime Video listelerinde bir numara olarak yer aldı ve şu anda 190'dan fazla ülkede ilk 10 içinde bulunuyor. Bu, Amazon Prime Video tarihinde dünya genelinde en çok izlenen İngilizce olmayan film olarak kayıtlara geçti. Birçoğu filmi zaten izledi ve izleyiciler filmi tekrar tekrar övgüyle anıyor.

Uzun metrajlı film, Wattpad'de ortaya çıkan Culpables üçlemesinin ilk kitabı olan Mercedes Ron'un aynı adlı İspanyol romanından uyarlandı.

Filmin final sahneleri, devam filminin geleceğini işaret ediyor, ancak Amazon henüz resmi olarak devam filminin onayını vermedi. Ancak, filmin Madrid'deki bir sunum sırasında yapımcı Alex de la Iglesia, destanın ikinci ve üçüncü bölümleri üzerinde çalışıldığını açıkladı.