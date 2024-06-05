Tarık Sözer, WBC Asya ünvanının sahibi oldu

Yenilgisiz Türk boksör Tarık Sözer yine kendisi gibi yenilgisiz olan Hindistanlı Gurpreet Singh'i nakavt ederek WBC Asya kemerinin sahibi oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Tarık Sözer, WBC Asya ünvanının sahibi oldu
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05 Haziran 2024 16:04
Kadıköy Boks Spor Kulübü'nün düzenlemiş olduğu profesyonel boks gecesinde, yenilgisiz Türk boksör Tarık Sözer yine kendisi gibi yenilgisiz olan ve 11 maçta 11 galibiyeti bulunan Hindistanlı Gurpreet Singh ile WBC federasyonunun Asya şampiyonluğu ünvanı için İstanbul'da Kadıköy Boks Spor Kulübü Kompleksi'nde ringe çıktı.

2'inci raundun sonunda nakavt ile biten bu önemli ünvan maçını Kadıköy Boks Spor Kulübü profesyonel boksörü Tarık Sözer kazanarak WBC Asya kemerinin sahibi oldu.

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