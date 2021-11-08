Galatasaray Nef'in konuğu Igokea

Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. maçında yarın Bosna Hersek temsilcisi ile karşılaşacak.

Haber; AA
Abone Ol
Galatasaray Nef'in konuğu Igokea
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Kasım 2021 15:49
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta maçında yarın Bosna Hersek'in Igokea ekibini konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Grupta iki galibiyet ve bir mağlubiyeti olan Galatasaray Nef, averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Bir galibiyet ve iki yenilgi yaşayan Bosna Hersek ekibi ise üçüncü sırada bulunuyor.

İki takım arasında Bosna Hersek'te oynanan ilk maçı Galatasaray Nef, 89-85'lik skorla kazanmıştı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.