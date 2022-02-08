Galatasaray Nef'in konuğu Dijon

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Nef, kendi sahasında JDA Dijon ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Nef'in konuğu Dijon
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08 Şubat 2022 16:05
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu ikinci hafta maçında çarşamba Fransa'nın JDA Dijon ekibini ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray Nef'in Almanya'nın MHP Riesen ekibiyle 30 Ocak'ta deplasmanda oynaması gereken grubun ilk hafta maçı, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle 14 Mart'a ertelenmişti.

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