Galatasaray Nef, Darüşşafaka deplasmanında!

Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Darüşşafaka ile karşı karşıya gelecek.



Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda 30 Ekim Pazar günü oynanacak olan müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Maç beIN Sports 5 kanalından canlı olarak yayınlanacak.



Galatasaray Nef, çıktığı dört lig müsabakasında bir galibiyet, üç yenilgi aldı. Darüşşafaka karşısında çıkış arayan Andreas Pistiolis'in öğrencileri son olarak Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Hapoel Atsmon Holon'a 82-73 mağlup oldu.



Sarı kırmızılılarda Dylan Ennis 13.5 sayı ortalamasıyla ligdeki en skorer oyucu konumunda.



Ligde dört hafta sonunda bir galibiyeti bulunan Darüşşafaka takımı ise son oynadığı Aliağa Petkim maçından 94-75 mağlup ayrıldı. 15.75 sayı ortalamasıyla oynayan Abodunrin Olaseni, takımdaki en skorer isim olarak dikkat çekiyor.



Galatasaray Nef, bu maçın ardından ligde 4 Kasım Cuma günü oynayacağı Tofaş müsabakasına hazırlanacak.





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