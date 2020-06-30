Galatasaray Monaco ile görüşme halinde

Bir süre önce 11 futbolcusuyla birden yollarını ayıran Monaco'da yeni sezonun kadro yapılanması devam ediyor. Fransız basını Galatasaray'da kiralık olan Henry Onyekuru konusunda sarı kırmızılı kulüple pazarlıkların sürdüğünü yazdı.



Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru'nun Fransız kulübünde gelecek sezon planlamasında düşünülmediği ve Nijeryalı oyuncunun Galatasaray ile olan birlikteliğinin uzatılması için görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Her fırsatta Galatasaray'da kariyerine devam etmek istediğini belirten Henry Onyekuru gibi Monaco'da kiralık olan diğer oyuncular için de benzer anlaşmaların gerçekleştirildiği ifade edildi. Jordi Mboula için Huesca ile, Antonio Barreca için Genoa ile ve Pele için Reading kulüpleriyle Henry Onyekuru'da olduğu gibi görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.



Önümüzdeki sezon tamamen yeniden yapılandırılacak bir kadro ile sezona başlamak isteyen Monaco Henry Onyekuru'yu sezon başında Everton kulübünden 13,5 milyon euro'ya transfer etmişti.



