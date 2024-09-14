Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Rizespor ile karşılaştı. RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray, 5-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Davinson Sanchez, 25. dakikada Abdülkerim, 49. dakikada Gabriel Sara, 61. dakikada Dries Mertens ve 80. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.
OSIMHEN VE JAKOBS SAHADA
Galatasaray'da Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, sarı kırmızılı formayla ilk kez sahaya çıktı.
GABRIEL SARA'DAN BİR İLK
Sarı kırmızılı takımın yeni transferlerinden Gabriel Sara, maçta 1 gol, 2 asistle yıldızlaştı. Sara aynı zamanda Galatasaray formasıyla ilk kez gol katkısında bulundu.
BU SEZON EN ERKEN GOL
Davinson Sanchez'in 3. dakikada attığı gol Galatasaray'ın bu sezonki en erken golü oldu.
Bu sonucun ardından Galatasaray ligde 4'te 4 yaparak puanını 12'ye çıkardı ve ligde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Rizespor ise 4 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, erteleme maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Rizespor ise Samsunspor'u ağırlayacak.
OKAN BURUK'TAN 5 DEĞİŞİKLİK
Sarı-kırmızılı ekip, 4. haftadaki Adana Demirspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahada yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, Adana Demirspor maçının başlangıç kadrosunda bulunan Metehan Baltacı, Elias Jelert ve Kerem Demirbay'ı yedeğe çekerken, Mauro Icardi sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı, Kerem Aktürkoğlu da Benfica'ya transfer oldu.
Çaykur Rizespor maçında bu futbolcuların yerlerine Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Gabriel Sara, Yunus Akgün ve Victor Osimhen ilk 11'de görev yaptı.
Ev sahibi ekip, karşılaşmaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Victor Osimhen ile başladı.
Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Efe Akman ve Metehan Baltacı görev bekledi.
OSIMHEN'E SEVGİ GÖSTERİSİ
Galatasaray forması ile ilk maçına çıkan Victor Osimhen'e, sarı-kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
Taraftarlar, maç öncesindeki ısınmada Nijeryalı futbolcuyu tribünlere çağırarak tezahüratlarda bulundu.
Victor Osimhen de taraftarların sevgi gösterisine "üçlü" çektirerek karşılık verdi.
YUNUS AKGÜN İLK KEZ 11'DE
Galatasaray'ın 24 yaşındaki kanat oyuncusu Yunus Akgün, bu sezon ilk defa ilk 11'de forma şansı buldu.
Geçen sezon İngiliz ekibi Leicester City'de kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün, bu sezon Süper Lig'deki Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Adana Demirspor maçları ile Süper Kupa'daki Beşiktaş müsabakasında sonradan oyuna dahil olmuştu.
SANCHEZ FORMASINA KAVUŞTU
Sakatlığı geçen Davinson Sanchez, Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başladı.
Süper Lig'in ilk haftasındaki Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Kolombiyalı stoper, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Young Boys ile oynanan iki müsabaka ile Süper Lig'deki TÜMOSAN Konyaspor ve Adana Demirspor karılaşmalarında görev alamadı.
Sanchez, sakatlığı atlatmasının ardından Çaykur Rizespor maçında formasında kavuştu.
METİN OKTAY ANILDI
Galatasaraylı taraftarlar, "Taçsız Kral" lakaplı efsane futbolcuları Metin Oktay'ı ölümünün 33. yılında statta da andı.
Taraftarlar, üzerlerinde "Seni sevenleri bir kez üzdün", "Senin gibi Cimbomluyu unutur mu bu taraftar?" ve "Taçsız Kral Tek Aşkıydı Galatasaray" yazılarının bulunduğu pankartları stadın farklı bölgelerine astı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca kale arkasında "Mevlid Kandilimiz Mübarek Olsun" yazılı pankart da açtı.
TARAFTARLAR TRİBÜNÜ DOLDURDU
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Çaykur Rizespor maçına yoğun ilgi gösterdi.
Son 2 sezondur iç saha maçlarına 40 bin ortalamanın üzerinde seyirci çeken Galatasaray, Çaykur Rizespor karşılaşmasında da taraftarının desteğini yakından hissetti.
Galatasaraylı taraftarlar, müsabakada tribünleri çok büyük oranda doldurdu.
NARİN GÜRAN UNUTULMADI
Karşılaşmada Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran anıldı.
Tribüne üzerinde "Bir çocuk sadece saklambaç oynarken kaybolmalı" yazısının bulunduğu pankart asıldı.
GALATASARAY GOLLE BAŞLADI!
Galatasaray, Rizespor maçına adeta golle başladı. Mücadelenin 3. dakikasında kazanılan serbest vurulu Gabriel Sara ceza sahasına çok iyi kesti. Kale önünde topa çok iyi yükselen Davinson Sanchez, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
BU KEZ ABDÜLKERİM SAHNEDE
Galatasaray, Abdülkerim'in 25. dakikada kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. Gabriel Sara'nın sağdan ceza sahasına kestiği topa Osimhen yükseldi ve kafayı vurdu. Paralel giden top, Abdülkerim'e çarpıp ağlarla buluştu. Golün kimin attığının ise maçın ardından belli olacağı açıklandı.
RİZESPOR'DA SAKATLIK!
Çaykur Rizespor'da sakatlanan Alikulov, maça devam edemedi. Osimhen ile çarpışan ve beyin sarsıntısı geçiren Rizeli futbolcu, 38. dakikada yerini Hadziahmetovic'e bıraktı.
Mücadelenin ilk yarısında başka kritik bir pozisyon olmadı ve Galatasaray devreye 2-0 önde girdi.
SARA ŞOV DEVAM ETTİ!
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, iki asistinin ardından 49. dakikada takımı adına durumu 3-0'a getirdi. Barış Alper'in soldan ceza sahasına gönderdiği topu çok iyi kontrol eden Sara, düzgün bir vuruşla topu ağlara ağlara gönderdi.
MERTENS ATTI FARK 4'E ÇIKTI!
Oyunun kontrolünü tamamen eline alan ve rakip kaleye çok kolay giden Galatasaray, Dries Mertens ile bir gol daha buldu. 61. dakikada Torreira'nın yay üzerinden pasını iyi kontrol eden Mertens, yerden uzak köşeye iyi vurdu ve takımını 4-0 öne geçirdi.
GALATASARAY GOLLERE DEVAM EDİYOR
Galatasaray, maçın 80. dakikasında durumu 5-0'a getirdi. Tek paslarla takım halinde ceza sahasına giren Galatasaray'da sağdan Kaan Ayhan topu aldı ve bekletmeden topu yanındaki Barış'a bıraktı. Barış Alper'in düzgün vuruşu ağlarla buluştu.
Maçta başka gol çıkmadı ve Galatasaray maçı 5-0 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Galatasaray öne geçti. Sara'nın rakip yarı sahanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta, altıpas üstünde topa iyi yükselen Sanchez'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.
15. dakikada Sara'nın ortasında, penaltı noktası civarında iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
25. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sara'nın ortasında altıpas üzerinde Abdülkerim Bardakçı'nın ayak koyduğu top filelere gitti: 2-0.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN...)
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Davinson Sanchez, 25. dakikada Abdülkerim, 49. dakikada Gabriel Sara, 61. dakikada Dries Mertens ve 80. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.
OSIMHEN VE JAKOBS SAHADA
Galatasaray'da Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, sarı kırmızılı formayla ilk kez sahaya çıktı.
GABRIEL SARA'DAN BİR İLK
Sarı kırmızılı takımın yeni transferlerinden Gabriel Sara, maçta 1 gol, 2 asistle yıldızlaştı. Sara aynı zamanda Galatasaray formasıyla ilk kez gol katkısında bulundu.
BU SEZON EN ERKEN GOL
Davinson Sanchez'in 3. dakikada attığı gol Galatasaray'ın bu sezonki en erken golü oldu.
Bu sonucun ardından Galatasaray ligde 4'te 4 yaparak puanını 12'ye çıkardı ve ligde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Rizespor ise 4 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, erteleme maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Rizespor ise Samsunspor'u ağırlayacak.
OKAN BURUK'TAN 5 DEĞİŞİKLİK
Sarı-kırmızılı ekip, 4. haftadaki Adana Demirspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahada yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, Adana Demirspor maçının başlangıç kadrosunda bulunan Metehan Baltacı, Elias Jelert ve Kerem Demirbay'ı yedeğe çekerken, Mauro Icardi sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı, Kerem Aktürkoğlu da Benfica'ya transfer oldu.
Çaykur Rizespor maçında bu futbolcuların yerlerine Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Gabriel Sara, Yunus Akgün ve Victor Osimhen ilk 11'de görev yaptı.
Ev sahibi ekip, karşılaşmaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Victor Osimhen ile başladı.
Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Efe Akman ve Metehan Baltacı görev bekledi.
OSIMHEN'E SEVGİ GÖSTERİSİ
Galatasaray forması ile ilk maçına çıkan Victor Osimhen'e, sarı-kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
Taraftarlar, maç öncesindeki ısınmada Nijeryalı futbolcuyu tribünlere çağırarak tezahüratlarda bulundu.
Victor Osimhen de taraftarların sevgi gösterisine "üçlü" çektirerek karşılık verdi.
YUNUS AKGÜN İLK KEZ 11'DE
Galatasaray'ın 24 yaşındaki kanat oyuncusu Yunus Akgün, bu sezon ilk defa ilk 11'de forma şansı buldu.
Geçen sezon İngiliz ekibi Leicester City'de kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün, bu sezon Süper Lig'deki Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Adana Demirspor maçları ile Süper Kupa'daki Beşiktaş müsabakasında sonradan oyuna dahil olmuştu.
SANCHEZ FORMASINA KAVUŞTU
Sakatlığı geçen Davinson Sanchez, Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başladı.
Süper Lig'in ilk haftasındaki Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Kolombiyalı stoper, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Young Boys ile oynanan iki müsabaka ile Süper Lig'deki TÜMOSAN Konyaspor ve Adana Demirspor karılaşmalarında görev alamadı.
Sanchez, sakatlığı atlatmasının ardından Çaykur Rizespor maçında formasında kavuştu.
METİN OKTAY ANILDI
Galatasaraylı taraftarlar, "Taçsız Kral" lakaplı efsane futbolcuları Metin Oktay'ı ölümünün 33. yılında statta da andı.
Taraftarlar, üzerlerinde "Seni sevenleri bir kez üzdün", "Senin gibi Cimbomluyu unutur mu bu taraftar?" ve "Taçsız Kral Tek Aşkıydı Galatasaray" yazılarının bulunduğu pankartları stadın farklı bölgelerine astı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca kale arkasında "Mevlid Kandilimiz Mübarek Olsun" yazılı pankart da açtı.
TARAFTARLAR TRİBÜNÜ DOLDURDU
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Çaykur Rizespor maçına yoğun ilgi gösterdi.
Son 2 sezondur iç saha maçlarına 40 bin ortalamanın üzerinde seyirci çeken Galatasaray, Çaykur Rizespor karşılaşmasında da taraftarının desteğini yakından hissetti.
Galatasaraylı taraftarlar, müsabakada tribünleri çok büyük oranda doldurdu.
NARİN GÜRAN UNUTULMADI
Karşılaşmada Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran anıldı.
Tribüne üzerinde "Bir çocuk sadece saklambaç oynarken kaybolmalı" yazısının bulunduğu pankart asıldı.
GALATASARAY GOLLE BAŞLADI!
Galatasaray, Rizespor maçına adeta golle başladı. Mücadelenin 3. dakikasında kazanılan serbest vurulu Gabriel Sara ceza sahasına çok iyi kesti. Kale önünde topa çok iyi yükselen Davinson Sanchez, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
BU KEZ ABDÜLKERİM SAHNEDE
Galatasaray, Abdülkerim'in 25. dakikada kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. Gabriel Sara'nın sağdan ceza sahasına kestiği topa Osimhen yükseldi ve kafayı vurdu. Paralel giden top, Abdülkerim'e çarpıp ağlarla buluştu. Golün kimin attığının ise maçın ardından belli olacağı açıklandı.
RİZESPOR'DA SAKATLIK!
Çaykur Rizespor'da sakatlanan Alikulov, maça devam edemedi. Osimhen ile çarpışan ve beyin sarsıntısı geçiren Rizeli futbolcu, 38. dakikada yerini Hadziahmetovic'e bıraktı.
Mücadelenin ilk yarısında başka kritik bir pozisyon olmadı ve Galatasaray devreye 2-0 önde girdi.
SARA ŞOV DEVAM ETTİ!
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, iki asistinin ardından 49. dakikada takımı adına durumu 3-0'a getirdi. Barış Alper'in soldan ceza sahasına gönderdiği topu çok iyi kontrol eden Sara, düzgün bir vuruşla topu ağlara ağlara gönderdi.
MERTENS ATTI FARK 4'E ÇIKTI!
Oyunun kontrolünü tamamen eline alan ve rakip kaleye çok kolay giden Galatasaray, Dries Mertens ile bir gol daha buldu. 61. dakikada Torreira'nın yay üzerinden pasını iyi kontrol eden Mertens, yerden uzak köşeye iyi vurdu ve takımını 4-0 öne geçirdi.
GALATASARAY GOLLERE DEVAM EDİYOR
Galatasaray, maçın 80. dakikasında durumu 5-0'a getirdi. Tek paslarla takım halinde ceza sahasına giren Galatasaray'da sağdan Kaan Ayhan topu aldı ve bekletmeden topu yanındaki Barış'a bıraktı. Barış Alper'in düzgün vuruşu ağlarla buluştu.
Maçta başka gol çıkmadı ve Galatasaray maçı 5-0 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Galatasaray öne geçti. Sara'nın rakip yarı sahanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta, altıpas üstünde topa iyi yükselen Sanchez'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.
15. dakikada Sara'nın ortasında, penaltı noktası civarında iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
25. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sara'nın ortasında altıpas üzerinde Abdülkerim Bardakçı'nın ayak koyduğu top filelere gitti: 2-0.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN...)
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