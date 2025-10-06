Galatasaray MCT Technic'in FIBA Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Igokea m:tel!

Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü sahasında Bosna Hersek ekibi Igokea m:tel'i konuk edecek.

Galatasaray MCT Technic'in FIBA Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Igokea m:tel!
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında salı günü Bosna Hersek'in Igokea m:tel ekibini ağırlayacak.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

E Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılılar, normal sezonda ayrıca Almanya'nın FIT/One Würzburg Baskets ve İtalya'nın Pallacanestro Trieste takımlarıyla karşılaşacak.


32 takımın mücadele ettiği organizasyonda, dörderli 8 gruba dağıtılacak kulüplerden normal sezonu ilk sırada bitirenler, son 16 turuna yükselecek. Gruplarda 2 ve 3'üncü sırayı alan takımlar ise play-in turnuvası oynayacak. Eşleşmelerde 2 galibiyete ulaşan 8 ekip, son 16 turuna çıkacak.

