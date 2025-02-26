Galatasaray, Malili ön liberonun peşinde

Galatasaray, Moldova kulübü Sheriff Tiraspol forması giyen Kyabou'yu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Malili ön liberonun peşinde
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26 Şubat 2025 12:07
Galatasaray'ın Sheriff Tiraspol forması giyen 26 yaşındaki orta saha Moussa Kyabou'nun peşinde olduğu iddia edildi.

Africa Foot'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Moldova kulübü Sheriff Tiraspol forması giyen Kyabou'yu kadrosuna katmak istediği ve kulübüyle temasta olduğu belirtildi.

Aynı zamanda Malili oyuncuyu birçok Avrupa kulübünün de istediği vurgulandı.

BONSERVİSSİZ OLARAK AYRILACAK

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcunun bonservissiz olarak Sheriff'ten ayrılacağı söylendi.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Galatasaray'ın Kyabou'ya yazın bir teklif yapabileceğinin altı çizildi.

Ayrıca Moldova ekibinin takımdan bonservissiz ayrılmaması için Malili futbolcuya 3 yıllık sözleşme önereceği iddia edildi.

BU SEZON 17 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon 17 maça çıkan 26 yaşındaki Kyabou, bu müsabakalarda skor katkısı yapamadı


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