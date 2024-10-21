Galatasaray maçına Sloven hakem!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg ile oynayacağı maçta Sloven hakem Matej Jug görev yapacak.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray maçına Sloven hakem!
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21 Ekim 2024 11:20
Son güncelleme 21 Ekim 2024 11:26
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, sahasında Elfsborg ile karşı karşıya gelecek.

Çarşamba günü oynanacak mücadelede Norveçli hakem Matej Jug düdük çalacak.

Galatasaray ile Elfsborg arasındaki mücadele çarşamba günü saat 17.30'da başlayacak.

9 MAÇTA GÖREV ALDI

Matej Jug'un yönettiği 9 maçta milli takımımız ve temsilcilerimiz 3 galibiyet, 3 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. İşte o maçlar;

2013/14 Türkiye 2-2 Gana
2016/17 Osmanlıspor 2-0 Zürich
2016/17 Beşiktaş 2-1 H. Beer Sheva
2017/18 Braga 2-1 Başakşehir
2018/19 Getafe 1-0 Trabzonspor
2019/20 Rusya 1-1 Türkiye
2021/22 Trabzonspor 1-2 Roma
2021/22 Galatasaray 1-0 Lazio
2023/24 Galler 1-1 Türkiye

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