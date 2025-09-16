Galatasaray maçı öncesi Götze kararı!

Eintracht Frankfurt, sakatlıktan sonra takımla antrenmanlara geri dönen Mario Götze'yi Galatasaray maçında riske etmek istemiyor.
TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Bild'de yer alan habere göre, Alman futbolcu, sakatlığının ardından takımla çalışmalara başladı.
GALATASARAY MAÇINDA OLMASI BEKLENMİYOR
Frankfurt, Alman futbolcu ile ilgili risk almak istemiyor. Götze'nin Galatasaray maçında forma giymesi beklenmiyor.
33 yaşındaki deneyimli futbolcunun, Galatasaray maçının ardından ligde oynanacak Union Berlin maçında sahalara dönebileceği belirtildi.
Galatasaray ile Eintracht Frankfurt, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 18 Eylül Perşembe günü Almanya'da karşı karşıya gelecek.
