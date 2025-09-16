16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
19:00
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
0-0DA
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
18:45
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

Galatasaray maçı öncesi Götze kararı!

Eintracht Frankfurt, takımla çalışmalara başlayan Mario Götze konusunda risk almak istemiyor. Alman futbolcunun, Galatasaray maçında forma giymesi beklenmiyor.

calendar 16 Eylül 2025 17:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray maçı öncesi Götze kararı!
Eintracht Frankfurt, sakatlıktan sonra takımla antrenmanlara geri dönen Mario Götze'yi Galatasaray maçında riske etmek istemiyor.

TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Bild'de yer alan habere göre, Alman futbolcu, sakatlığının ardından takımla çalışmalara başladı.

GALATASARAY MAÇINDA OLMASI BEKLENMİYOR

Frankfurt, Alman futbolcu ile ilgili risk almak istemiyor. Götze'nin Galatasaray maçında forma giymesi beklenmiyor.

33 yaşındaki deneyimli futbolcunun, Galatasaray maçının ardından ligde oynanacak Union Berlin maçında sahalara dönebileceği belirtildi.

Galatasaray ile Eintracht Frankfurt, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 18 Eylül Perşembe günü Almanya'da karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
