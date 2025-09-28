Galatasaray - Liverpool maçına Turpin atandı!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 30 Eylül Salı günü sahasında İngiliz temsilcisi Liverpool ile yapacağı maçta Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.
UEFA'nın bilgilendirme sayfasında yer alan açıklamaya göre RAMS Park'ta oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Clement Turpin yönetecek.
Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.
Müsabakada video yardımcı hakem koltuğunda Jerome Brisard oturacak. Brisard'ın yardımcılığını ise Mathieu Vernice yapacak.
TURPIN'İN MAÇLARI
Clement Turpin'in yönettiği maçlarda Türk takımları:
-Fenerbahçe 1-1 Manchester United (2024-2025 UEFA Avrupa Ligi)
-Türkiye 1-2 Hollanda (2024 Avrupa Şampiyonası)
- Başakşehir 1-2 Sevilla / 16.08.2017 (UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu)
- Fenerbahçe 1-0 Braga / 10.03.2016 (UEFA Avrupa Ligi son 16 turu)
- Lazio 0-0 Trabzonspor / 12.12.2013 (UEFA Avrupa Ligi grup maçı)
- Türkiye 2-1 Kazakistan / 02.09.2011 (Avrupa Şampiyonası elemeleri)
- Türkiye U17 6-1 Çekya U17
- Türkiye U17 3-0 Ermenistan U17
