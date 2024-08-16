Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 59. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. Konyaspor'un golü 45. dakikada Oğulcan Ülgün'den geldi.
MAURO ICARDI'NİN GOLÜ İPTAL
Mauro Icardi'nin 76. dakikada kaydettiği gol faul gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
Galatasaray'da maça kısa bir süre kala hastalanan Derrick Köhn maç kadrosunda yer almadı.
JELERT İLK MAÇINA ÇIKTI
Sarı kırmızlı takımın yeni transferi Elias Jelert, maçın 83. dakikasında oyuna girdi.
Galatasaray, bu sonucun ardından ligde 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya çıkardı. Konyaspor ise 3 puanda kaldı.
Okan Buruk'un öğrencileri, bir sonraki maçta Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys ile play-off maçı oynayacak. Konyaspor ise Bodrum FK ile karşılaşacak.
OKAN BURUK'UN TERCİHLERİ
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.
Okan Buruk, Atakaş Hatayspor maçı ilk 11'ine göre bu maçta Sanchez, Köhn, Kerem Demirbay ve Ziyech'in yerine Nelsson, Kaan Ayhan, Gabriel Sara ve Kerem Aktürkoğlu'nu tercih etti.
Galatasaray, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Dubois, Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi ile başladı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ziyech, Jelert, Yusuf Demir, Batshuayı, Efe Akman, Metehan Baltacı görev bekledi.
KONYASPOR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK
Konyaspor ise Kasımpaşa maçı 11'inde 2 değişikliğe gitti.
Teknik direktör Ali Çamdalı, Ufuk Akyol ve Damjanovic'in yerine Oğulcan Ülgün ile Aleksic'i ilk 11'de tercih etti.
Yeşil beyazlılar Slowik, Uğurcan Yazğılı, Jevtovic, Adil Demirbağ, Guilherme, Oğulcan Ülgün, Ndao, Aleksic, Pedrinho, Yusuf Erdoğan ve Umut Nayir, 11'i ile sahaya çıktı.
Bu arada MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadının tamamına yakınının dolduğu görüldü.
İLK TEHLİKE GALATASARAY'DAN
İki takımın da kontrollü başladığı maçta ilk tehlike Galatasaray'dan geldi. Soldan kullanılan köşe vuruşunu Gabriel Sara ortaladı. Arka direkteki Barış Alper'in kafa vuruşu üstten dışarı gitti.
MERTENS VURDU, SLOWIK ÇIKARDI
Galatasaray bir kez daha etkili geldi. Maçın 15. dakikasında Barış Alper'in içeri çevirdiği topa Mertens gelişine çok iyi vurdu. Kaleci Slowik parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.
KONYASPOR'DAN İLK CİDDİ ATAK
Konyaspor, 40. dakikada Jevtovic ile gole yaklaştı. Pedrinho'nun harika pasında sol kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan, bekletmeden pasını Jevtovic'e bıraktı. Onun vuruşu üstten farklı şekilde auta gitti.
KEREM AKTÜRKOĞLU SAHNEYE ÇIKTI!
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 41. dakikada 1-0 öne geçti. Barış Alper'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Icardi, yerden içeri sert çevirdi. Arka direkte bulunan Kerem, düzgün bir vuruşla topu boş kaleye gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
KONYASPOR HEMEN CEVAP VERDİ!
Konyaspor, Oğulcan Ülgün ile beraberliği yakaladı. Yusuf Erdoğan soldan son çizgiye inip topu kale önüne çevirdi. O bölgede Oğulcan topu çok iyi takip etti ve düzgün bir vuruşla beraberlik golünü attı.
İlk yarı başka pozisyon çıkmadı ve oyuncular devreye 1-1 eşitlikle girdi.
KONYASPOR İKİNCİ YARIYA İYİ BAŞLADI
Ev sahibi ekip, ikinci yarıya daha etkili başladı. Konyaspor'da Pedrinho'nun sağdan kullandığı köşe vuruşunda top karambolde bir anda Adil Demirbağ'ın önünde kaldı. Onun arka direkte dokunuşu auta gitti.
GALATASARAY TEKRAR ÖNE GEÇTİ!
Galatasaray, 59. dakikada Barış Alper Yılmaz ile tekrar öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasına doldurduğu topu çok iyi kontrol eden Barış, döner dönmez sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve uzak köşeden topu ağlara gönderdi.
MAURO ICARDI'NİN GOLÜ İPTAL!
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin 76. dakikada attığı gol faul gerekçesiyle iptal edildi. Hakem Direnç Tonusluoğlu, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden izledi ve Torreira'nın rakibine faul yaptığını tespit etti. Galatasaray'ın Icardi ile bulduğu gol geçersiz sayıldı.
Son bölümde ciddi bir atak olmadı ve Galatasaray sahadan 2-1 üstün ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
14. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan yerden ortasında topa gelişine vuran Mertens'in şutunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere çeldi.
26. dakikada Guilherme'nin kullandığı kornerde Torreira kale önünde topu kornere çeldi.
35. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Aleksic'in sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
41. dakikada sarı-kırmızılılar öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın pasına hareketlenen Icardi'nin ceza sahası içerisinden yerden pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1.
45. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın yerden pasında Oğulcan Ülgün, topu ağlarla buluşturdu. 1-1.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
59. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun kafayla indirdiği topu önünde bulan Barış Alper Yılmaz'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.
76. dakikada geriden oyun kurmaya çalışan Konyaspor defansından baskıyla topu kapan Torreira, Kerem Aktürkoğlu'na pas verdi. Bu oyuncunun pasında Icardi'nin ağlara gönderdiği gol, VAR incelemesi sonucu geçersiz sayıldı.
Stat: Konya Büyükşehir
Hakemler: Direnç Tosunluoğlu, Deniz Caner Özaral, Osman Gökhan Bilir
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Jevtovic, Adil Demirbağ, Guilherme, Oğulcan Ülgün (Dk. 88 Emrehan Gedikli), N'dao (Dk. 72 Prip), Aleksic (Dk. 77 Melih İbrahimoğlu), Pedrinho, Yusuf Erdoğan (Dk. 77 Cikhalleshi), Umut Nayir
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Dubois (Dk. 89 Berkan Kutlu), Torreira, Sara (Dk. 65 Kerem Demirbay), Barış Alper Yılmaz (Dk. 89 Yunus Akgün), Mertens (Dk. 82 Batshuayi), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 82 Jelert), Icardi
Goller: Dk. 41 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 59 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Dk. 45 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 69 Kerem Demirbay (Galatasaray), Dk. 79 Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor)
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 59. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. Konyaspor'un golü 45. dakikada Oğulcan Ülgün'den geldi.
MAURO ICARDI'NİN GOLÜ İPTAL
Mauro Icardi'nin 76. dakikada kaydettiği gol faul gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
Galatasaray'da maça kısa bir süre kala hastalanan Derrick Köhn maç kadrosunda yer almadı.
JELERT İLK MAÇINA ÇIKTI
Sarı kırmızlı takımın yeni transferi Elias Jelert, maçın 83. dakikasında oyuna girdi.
Galatasaray, bu sonucun ardından ligde 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya çıkardı. Konyaspor ise 3 puanda kaldı.
Okan Buruk'un öğrencileri, bir sonraki maçta Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys ile play-off maçı oynayacak. Konyaspor ise Bodrum FK ile karşılaşacak.
OKAN BURUK'UN TERCİHLERİ
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.
Okan Buruk, Atakaş Hatayspor maçı ilk 11'ine göre bu maçta Sanchez, Köhn, Kerem Demirbay ve Ziyech'in yerine Nelsson, Kaan Ayhan, Gabriel Sara ve Kerem Aktürkoğlu'nu tercih etti.
Galatasaray, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Dubois, Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi ile başladı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ziyech, Jelert, Yusuf Demir, Batshuayı, Efe Akman, Metehan Baltacı görev bekledi.
KONYASPOR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK
Konyaspor ise Kasımpaşa maçı 11'inde 2 değişikliğe gitti.
Teknik direktör Ali Çamdalı, Ufuk Akyol ve Damjanovic'in yerine Oğulcan Ülgün ile Aleksic'i ilk 11'de tercih etti.
Yeşil beyazlılar Slowik, Uğurcan Yazğılı, Jevtovic, Adil Demirbağ, Guilherme, Oğulcan Ülgün, Ndao, Aleksic, Pedrinho, Yusuf Erdoğan ve Umut Nayir, 11'i ile sahaya çıktı.
Bu arada MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadının tamamına yakınının dolduğu görüldü.
İLK TEHLİKE GALATASARAY'DAN
İki takımın da kontrollü başladığı maçta ilk tehlike Galatasaray'dan geldi. Soldan kullanılan köşe vuruşunu Gabriel Sara ortaladı. Arka direkteki Barış Alper'in kafa vuruşu üstten dışarı gitti.
MERTENS VURDU, SLOWIK ÇIKARDI
Galatasaray bir kez daha etkili geldi. Maçın 15. dakikasında Barış Alper'in içeri çevirdiği topa Mertens gelişine çok iyi vurdu. Kaleci Slowik parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.
KONYASPOR'DAN İLK CİDDİ ATAK
Konyaspor, 40. dakikada Jevtovic ile gole yaklaştı. Pedrinho'nun harika pasında sol kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan, bekletmeden pasını Jevtovic'e bıraktı. Onun vuruşu üstten farklı şekilde auta gitti.
KEREM AKTÜRKOĞLU SAHNEYE ÇIKTI!
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 41. dakikada 1-0 öne geçti. Barış Alper'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Icardi, yerden içeri sert çevirdi. Arka direkte bulunan Kerem, düzgün bir vuruşla topu boş kaleye gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
KONYASPOR HEMEN CEVAP VERDİ!
Konyaspor, Oğulcan Ülgün ile beraberliği yakaladı. Yusuf Erdoğan soldan son çizgiye inip topu kale önüne çevirdi. O bölgede Oğulcan topu çok iyi takip etti ve düzgün bir vuruşla beraberlik golünü attı.
İlk yarı başka pozisyon çıkmadı ve oyuncular devreye 1-1 eşitlikle girdi.
KONYASPOR İKİNCİ YARIYA İYİ BAŞLADI
Ev sahibi ekip, ikinci yarıya daha etkili başladı. Konyaspor'da Pedrinho'nun sağdan kullandığı köşe vuruşunda top karambolde bir anda Adil Demirbağ'ın önünde kaldı. Onun arka direkte dokunuşu auta gitti.
GALATASARAY TEKRAR ÖNE GEÇTİ!
Galatasaray, 59. dakikada Barış Alper Yılmaz ile tekrar öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasına doldurduğu topu çok iyi kontrol eden Barış, döner dönmez sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve uzak köşeden topu ağlara gönderdi.
MAURO ICARDI'NİN GOLÜ İPTAL!
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin 76. dakikada attığı gol faul gerekçesiyle iptal edildi. Hakem Direnç Tonusluoğlu, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden izledi ve Torreira'nın rakibine faul yaptığını tespit etti. Galatasaray'ın Icardi ile bulduğu gol geçersiz sayıldı.
Son bölümde ciddi bir atak olmadı ve Galatasaray sahadan 2-1 üstün ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
14. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan yerden ortasında topa gelişine vuran Mertens'in şutunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere çeldi.
26. dakikada Guilherme'nin kullandığı kornerde Torreira kale önünde topu kornere çeldi.
35. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Aleksic'in sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
41. dakikada sarı-kırmızılılar öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın pasına hareketlenen Icardi'nin ceza sahası içerisinden yerden pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1.
45. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın yerden pasında Oğulcan Ülgün, topu ağlarla buluşturdu. 1-1.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
59. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun kafayla indirdiği topu önünde bulan Barış Alper Yılmaz'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.
76. dakikada geriden oyun kurmaya çalışan Konyaspor defansından baskıyla topu kapan Torreira, Kerem Aktürkoğlu'na pas verdi. Bu oyuncunun pasında Icardi'nin ağlara gönderdiği gol, VAR incelemesi sonucu geçersiz sayıldı.
Stat: Konya Büyükşehir
Hakemler: Direnç Tosunluoğlu, Deniz Caner Özaral, Osman Gökhan Bilir
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Jevtovic, Adil Demirbağ, Guilherme, Oğulcan Ülgün (Dk. 88 Emrehan Gedikli), N'dao (Dk. 72 Prip), Aleksic (Dk. 77 Melih İbrahimoğlu), Pedrinho, Yusuf Erdoğan (Dk. 77 Cikhalleshi), Umut Nayir
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Dubois (Dk. 89 Berkan Kutlu), Torreira, Sara (Dk. 65 Kerem Demirbay), Barış Alper Yılmaz (Dk. 89 Yunus Akgün), Mertens (Dk. 82 Batshuayi), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 82 Jelert), Icardi
Goller: Dk. 41 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 59 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Dk. 45 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 69 Kerem Demirbay (Galatasaray), Dk. 79 Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor)
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