Galatasaray, kupada gol oldu yağdı!

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Galatasaray ile GMG Kastamonuspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 7-0'lık skorla kazandı.



Galatasaray, 27. dakikada Milot Rashica ile gol perdesini açtı. Haris Seferovic, 39. dakikada farkı ikiye çıkardı.



Bafetimbi Gomis, 53. dakikada farkı 3'e çıkardı. Fransız yıldız, profesyonel kariyerinin 350. golünü de atmayı başardı.



Milot Rashica, 56. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 4-0 yaptı. 66. dakikada Mathias Ross, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderek takımının 6. golünü attı.



Oyuna sonradan giren Kerem Aktürkoğlu, 74. dakikada golünü attı.



Galatasaray'ın genç futbolcusu Hamza Akman, 81. dakikada fileleri havalandırdı.



GALATASARAY İÇİN İLKLERİN GECESİ



Galatasaray'da Seferovic, Rashica, Ross ve Hamza Akman, sarı kırmızılı formayla ilk kez bir resmi maçta gol atmayı başardı.



Öte yandan, Nef Stadyumu'nda 274. maçına çıkan Galatasaray ilk 7 gollü bir galibiyet de elde etti.



4. TUR KURA ÇEİMİ CUMA GÜNÜ



Galatasaray, bu sonuçla blrlikte adını 4. Tur'a yazdırdı. Sarı kırmızılıların 4. Tur'daki rakibi 21 Ekim 2022'deki kura çekiminde belli olacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan 4. tur maçları ise 8-10 Kasım 2022 tarihleri arasında oynanacak.



OKAN BURUK'TAN 'KOMPLE' DEĞİŞİM!



Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor ile karşılaşan Galatasaray, bu sezon fazla süre bulamayan oyunculardan kurulu bir kadroyla sahaya çıktı.



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan haftada Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenildikleri maça ilk 11'de başlayan hiçbir oyuncuya, GMG Kastamonuspor karşılaşmasının başlangıç kadrosunda görev vermedi.



Sarı-kırmızılı takım, maça Okan Kocuk, Leo Dubois, Mathias Ross, Emin Bayram, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Yusuf Demir, Haris Seferovic ve Bafetimbi Gomis 11'i ile başladı.



Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Jankat Yılmaz, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Emre Taşdemir, Barış Alper Yılmaz, Özgür Baran Aksaka, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman ve Metehan Baltacı yer aldı.



AS OYUNCULAR KADRODA YOK



Galatasaray'da birçok as oyuncu, GMG Kastamonuspor maçının kadrosuna alınmadı.



Sarı-kırmızılı ekipte Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Sacha Boey, Lucas Torreira, Victor Nelsson, Juan Mata, Dries Mertens, Kazımcan Karataş ve Mauro Icardi maçın kadrosunda bulunmadı.



MATHIAS ROSS İLK MAÇINA ÇIKTI



Galatasaray'da sezon başında transfer edilen Danimarkalı futbolcu Mathias Ross, yeni takımıyla ilk maçına çıktı.



Teknik direktör Okan Buruk, 21 yaşındaki Mathias Ross'u GMG Kastamonuspor maçında ilk 11'de sahaya sürdü.



Bu arada Milot Rashica ve Yusuf Demir de ilk kez Galatasaray forması altında bir maça ilk 11'de başladı.



Öte yandan maça ilgi gösteren Galatasaraylı taraftarlar tribünleri önemli oranda doldurdu. GMG Kastamonusporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünü doldurarak, takımlarına destek verdi.



MAÇTAN DAKİKALAR





Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Galatasaray, TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 yenerek 4. tura yükseldi.



27. dakikada Galatasaray öne geçti. Gomis'in pasıyla topla buluşan Rashica'nın ceza yayının sol tarafından yaptığı vuruşta, savunmada Ramazan Işık'ın dokunduğu meşin yuvarlak kaleci Sefa Çirişoğlu'nu da yanıltarak ağlara gitti: 1-0.



35. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahası dışından çektiği sert şutta, top üst direkten oyun alanına döndü.



39. dakikada Galatasaray, skoru 2-0 yaptı. Berkan Kutlu'nun ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Seferovic, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-0.



Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlandı.



53. dakikada Galatasaray'ın 3. golü geldi. Rashica'nın soldan yaptığı ortada ceza sahasında Oliveira kontrol ettiği topu, uygun durumda bulunan Gomis'e verdi. Gomis, karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.



56. dakikada Galatasaray bir gol daha attı. Gomis'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rashica'nın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Sefa Çirişoğlu'nun müdahalesine rağmen ağlara gitti: 4-0.



65. dakikada Galatasaray, skoru 5-0 yaptı. Kerem Aktürkoğlu'nun soldan yaptığı ortada, ceza sahasında Ross kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 5-0.



74. dakikada Galatasaray bir gol daha attı. Gomis'in ara pasıyla ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, topu yatarak müdahalede bulunmak isteyen kaleci Sefa Çirişoğlu'nun üzerinden filelere gönderdi: 6-0.



81. dakikada Galatasaray skoru 7-0 yaptı. Sağ taraftan atılan uzun pasla soldan ceza sahasına giren Hamza Akman'ın yerden vuruşunda, uzak kale direğine de çarpan top ağlara gitti: 7-0.Kalan sürede başka gol olmadı ve müsabakayı 7-0 kazanan Galatasaray, 4. tura yükseldi.



Stat: Nef



Hakemler: Yiğit Arslan, Güner Mumcu Taştan, Çağrıcan Pazarcıklı



Galatasaray: Okan Kocuk, Dubois, Ross, Emin Bayram (Dk. 73 Metehan Baltacı), Van Aanholt, Berkan Kutlu (Dk. 79 Özgür Baran Aksaka), Oliveira (Dk. 63 Hamza Akman), Rashica (Dk. 62 Kerem Aktürkoğlu), Yusuf Demir (Dk. 63 Barış Alper Yılmaz), Seferovic, Gomis



GMG Kastamonuspor: Sefa Çirişoğlu, Ramazan Işık, Faruk Öcal (Dk. 83 Erman Bulucu), Kemal Aydemir, Şaban Özel (Dk. 82 Kadir Keleş), Mustafa Çaylı, Ömer Faruk Yücel (Dk. 59 Yasin Başaytaç), Hakan Olkan, Amir Emin Arlı (Dk. 46 Mehmet Bektaş), Ayhan Gürbüz (Dk. 46 Berkan Turan), Efe Görgülü



Goller: Dk. 27 Ramazan Işık (Kendi kalesine), Dk. 39 Seferovic, Dk. 53 Gomis, Dk. 56 Rashica, Dk. 65 Ross, Dk. 74 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 81 Hamza Akman (Galatasaray)



Sarı kartlar: Dk. 26 Ayhan Gürbüz, Dk. 40 Hakan Olkan, Dk. 45 Ömer Faruk Yücel (GMG Kastamonuspor), Dk. 37 Gomis, Dk. 69 Hamza Akman (Galatasaray)









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