Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nu takipten çıktı!

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'nun anlaşmasının ardından milli futbolcu, sosyal medyadaki Galatasaray paylaşımlarını kaldırdı. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ı takipten çıktı.



Bu gelişme sonrası Galatasaray'dan da flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılı kulübün resmi instagram hesabı, Kerem Aktürkoğlu'nu sosyal medyadan takipten çıktı.



Ayrıca Kerem Aktürkoğlu, instagram profilinde yer alan Benfica ve Galatasaray ile ilgili 'öne çıkarılan hikayeler' bölümünü tamamen kaldırdı.



Yaşanan bu gelişmeler, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan olaylardan oldu.







