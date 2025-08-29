29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
19:00
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
19:30
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nu takipten çıktı!

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'nun anlaşmasının ardından milli futbolcu, sosyal medyadaki Galatasaray paylaşımlarını kaldırdı.

calendar 29 Ağustos 2025 14:15 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2025 14:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'nun anlaşmasının ardından milli futbolcu, sosyal medyadaki Galatasaray paylaşımlarını kaldırdı. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ı takipten çıktı.

Bu gelişme sonrası Galatasaray'dan da flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılı kulübün resmi instagram hesabı, Kerem Aktürkoğlu'nu sosyal medyadan takipten çıktı.

Ayrıca Kerem Aktürkoğlu, instagram profilinde yer alan Benfica ve Galatasaray ile ilgili 'öne çıkarılan hikayeler' bölümünü tamamen kaldırdı.

Yaşanan bu gelişmeler, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan olaylardan oldu.



  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
