Galatasaray kampında gerginlik ve açıklama

Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da gerçekleştirdiği kampta futbolcular Kerem Aktürkoğlu ile Patrick van Aanholt arasında gerginlik yaşandı.
Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yapılan ve ilk bölümü basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda futbolcular arasındaki gerginlik, 5'e 2 pas çalışması sırasında meydana geldi.
Basın mensuplarının sahadan ayrıldığı sırada gerçekleşen olayda Patrick van Aanholt'un müdahalesi sonrasında Kerem Aktürkoğlu yerde kaldı. Bu pozisyon sonrasında önce sözle tartışma yaşayan futbolcular, daha sonra birbirlerinin üzerine yürüdü.
Araya giren diğer futbolcular, Patrick van Aanholt ile Kerem Aktürkoğlu'nu sakinleştirerek gerginliğin büyümesini önledi.
Patrick Van Aanholt, daha sonra Instagram hesabından, "Neler oluyor?" şeklinde bir paylaşım yaptı.
KEREM'DEN AÇIKLAMA
Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaptı.
Genç futbolcunun kullandığı ifadeler şu şekilde;
"Bu sabah antrenmanda bir ikili mücadele sonrasında takım arkadaşımla futbolun doğası gereği yaşadığım tartışma, bağlamında koparılarak, "fiziki şiddet içeren bir kavga" olarak lanse edilmiş. Biz aynı hedef için terk döken Galatasaray'ın başarısı için tüm benliğimizi ortaya koyan takım arkadaşlarıyız. Daha iyiyi başarmak için sınırlarımızı zorladığımız çalışma ortamımızda bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir. Bu olay haberleştirilirken bunun unutulmaması gerekir. Kamuoyuna saygılarımla"
Kerem daha sonra, Hollandalı futbolcu ile fotoğrafını paylaştı ve gülücük emojisi kullanarak, "Tekme tokat kavga etmişiz gibi çek" ifadelerini yazdı.
"KEREM BENİM KARDEŞİM"
Patrick Van Aanholt da, bir açıklama yapıp, "Takım arkadaşım Kerem Aktürkoğlu ile idmanımız sırasında yaşadığımız ufak gerginlik, ne yazıkki sahanın içinde kalması gerekirken, çıkan abartılı haberler ile yanlış bir şekilde yayılmıştır. Kerem benim kardeşim ve aynı hedefe yürüdüğüm yol arkadaşımdır. Ortak hedefimiz Galatasaray'ın başarılı olup aramızda hiçbir husumet bulunmamaktır" sözlerini kullandı.
Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yapılan ve ilk bölümü basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda futbolcular arasındaki gerginlik, 5'e 2 pas çalışması sırasında meydana geldi.
Basın mensuplarının sahadan ayrıldığı sırada gerçekleşen olayda Patrick van Aanholt'un müdahalesi sonrasında Kerem Aktürkoğlu yerde kaldı. Bu pozisyon sonrasında önce sözle tartışma yaşayan futbolcular, daha sonra birbirlerinin üzerine yürüdü.
Araya giren diğer futbolcular, Patrick van Aanholt ile Kerem Aktürkoğlu'nu sakinleştirerek gerginliğin büyümesini önledi.
Patrick Van Aanholt, daha sonra Instagram hesabından, "Neler oluyor?" şeklinde bir paylaşım yaptı.
KEREM'DEN AÇIKLAMA
Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaptı.
Genç futbolcunun kullandığı ifadeler şu şekilde;
"Bu sabah antrenmanda bir ikili mücadele sonrasında takım arkadaşımla futbolun doğası gereği yaşadığım tartışma, bağlamında koparılarak, "fiziki şiddet içeren bir kavga" olarak lanse edilmiş. Biz aynı hedef için terk döken Galatasaray'ın başarısı için tüm benliğimizi ortaya koyan takım arkadaşlarıyız. Daha iyiyi başarmak için sınırlarımızı zorladığımız çalışma ortamımızda bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir. Bu olay haberleştirilirken bunun unutulmaması gerekir. Kamuoyuna saygılarımla"
Kerem daha sonra, Hollandalı futbolcu ile fotoğrafını paylaştı ve gülücük emojisi kullanarak, "Tekme tokat kavga etmişiz gibi çek" ifadelerini yazdı.
"KEREM BENİM KARDEŞİM"
Patrick Van Aanholt da, bir açıklama yapıp, "Takım arkadaşım Kerem Aktürkoğlu ile idmanımız sırasında yaşadığımız ufak gerginlik, ne yazıkki sahanın içinde kalması gerekirken, çıkan abartılı haberler ile yanlış bir şekilde yayılmıştır. Kerem benim kardeşim ve aynı hedefe yürüdüğüm yol arkadaşımdır. Ortak hedefimiz Galatasaray'ın başarılı olup aramızda hiçbir husumet bulunmamaktır" sözlerini kullandı.