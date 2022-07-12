Galatasaray kampında gerginlik ve açıklama

KEREM'DEN AÇIKLAMA

"KEREM BENİM KARDEŞİM"

Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da gerçekleştirdiği kampta futbolcular Kerem Aktürkoğlu ile Patrick van Aanholt arasında gerginlik yaşandı.Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yapılan ve ilk bölümü basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda futbolcular arasındaki gerginlik, 5'e 2 pas çalışması sırasında meydana geldi.Basın mensuplarının sahadan ayrıldığı sırada gerçekleşen olayda Patrick van Aanholt'un müdahalesi sonrasında Kerem Aktürkoğlu yerde kaldı. Bu pozisyon sonrasında önce sözle tartışma yaşayan futbolcular, daha sonra birbirlerinin üzerine yürüdü.Araya giren diğer futbolcular, Patrick van Aanholt ile Kerem Aktürkoğlu'nu sakinleştirerek gerginliğin büyümesini önledi.Patrick Van Aanholt, daha sonra Instagram hesabındanşeklinde bir paylaşım yaptı.Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaptı.Genç futbolcunun kullandığı ifadeler şu şekilde;Kerem daha sonra, Hollandalı futbolcu ile fotoğrafını paylaştı ve gülücük emojisi kullanarak,ifadelerini yazdı.Patrick Van Aanholt da, bir açıklama yapıp,sözlerini kullandı.