Galatasaray kafilesi Malatya'da

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 12 Ocak Salı günü Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Malatya'ya vardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray kafilesi Malatya'da
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11 Ocak 2021 19:34
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 12 Ocak Salı günü Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Malatya'ya ulaştı.

Malatya Havalimanı'na özel uçakla gelen sarı-kırmızılı kafileyi, Galatasaraylı taraftarlar karşıladı.

Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları teknik direktör Fatih Terim'e çiçek verdi.

Sarı-kırmızılı kafile, havalimanından konaklayacağı otele geçti.

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma yarın saat 20.45'te Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.

 


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