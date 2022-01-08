Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Giresunspor, 1-0'lık skorla kazandı.



Giresunspor'a galibiyeti getiren golü 11. dakikada Magomed-Shapi Suleymanov kaydetti. Konuk ekip, bu sezon ilk kez bir maçın ilk 15 dakikası içerisinde gol sevinci yaşadı.



Süper Lig'deki yedi maçlık 3 puan hasretini Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek sonlandıran Galatasaray, ekim ayından bu yana üst üste iki galibiyet alamadı ve 27 puanda kaldı. Sarı kırmızılı ekip, lider Trabzonspor'un 22 puan gerisine düştü.



Giresunspor ise iki maçlık galibiyet hasretini bitirerek puanını 25'e yükseltti.



Galatasaray, gelecek hafta Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Giresunspor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.



FATİH TERİM'DEN İLK 11'DE 7 DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında GZT Giresunspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ligde son yaptıkları Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk 11'inde 7 değişikliğe gitti.



Nef Stadı'nda Karadeniz temsilcisini ağırlayan sarı-kırmızılılar, karşılaşmaya farklı gerekçelerle 10 oyuncusundan yoksun çıktı.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan ve tedavi ile izolasyon süreçleri devam eden Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk, Fatih Öztürk ve Taylan Antalyalı, sakatlıkları bulunan Fernando Muslera ile Mbaye Diagne, sarı kart cezalıları Marcao ve Kerem Aktürkoğlu, milli takımlarda bulunan Sofiane Feghouli ile Mustafa Muhammed, GZT Giresunspor'a karşı forma giyemedi.



Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmaya İsmail Çipe, Sacha Boey, Victor Nelsson, Işık Kaan Arslan, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, Emre Kılınç, Ryan Babel ve Halil Dervişoğlu 11'iyle başladı.



Ev sahibi takımın yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, DeAndre Yedlin, Gustavo Assunçao, Oğulcan Çağlayan, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Bartuğ Elmaz ve Arda Turan yer aldı.



Fatih Terim, 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Van Aanholt'tan koronavirüs, Kerem Aktürkoğlu ve Marcao'dan cezaları, Feghouli ve Mustafa Muhammed'den ise milli takımlarında olduğu için yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, Aytaç Kara ile Oğulcan Çağlayan'ı ise yedeğe çekti.



Terim, bu oyuncuların yerine Babel, Morutan, Cicaldau, Boey, Işık Kaan Arslan, Ömer Bayram ve Emre Kılınç'ı görevlendirdi.



HAKAN KELEŞ'TEN 3 RÖTUŞ



GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Süper Lig'de son yaptıkları Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.



Karadeniz temsilcisi, Galatasaray maçına Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Alexis Perez, Aziz Eraltay, Jeoy Pelupessy, Zeki Yavru, Shapi Süleymanov, Flavio Medeiros, Sergio Antonio, Ibrahima Balde 11'i ile çıktı.



Giresunspor'un yedek kulübesinde Onurcan Piri, Göktan Cörüt, Douglas Silva Bacelar, Fatih Yılmaz, Joseph Champness, Umut Nayir, Fousseni Diabate, Çekdar Orhan, Metin Caner Akbayrak ve Furkan Kütük yer aldı.



Hakan Keleş, ligin 19. haftasındaki Hatayspor maçında 11'de oynattığı Hamidou Traore, Mamadou Diarra ve Fousseni Diabate'nin yerine Galatasaray maçında Pelupessy, Sergen Piçinciol ve Hayrullah Bilazer'i görevlendirdi.



BOEY SAHALARA GERİ DÖNDÜ



Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey, uzun bir aradan sonra formasına kavuştu.



Süper Lig'in 3. haftasından sonra verilen milli maç arasında antrenmanda sakatlanan Boey, sonrasındaki süreçte 23 resmi maçın 22'sinde forma giyemedi. Boey, toplamda 16 Süper Lig, 5 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında görev yapamadı.



Genç futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde 30 Eylül'de deplasmanda Fransa'nın Olimpik Marsilya takımıyla yapılan maça ilk 11'de başlamış, sakatlığının tekrarlamasıyla ikinci yarıda oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.



ARDA, 142 GÜN SONRA SAHADA



Uzun süreli sakatlığını atlatan kaptan Arda Turan, 142 gün sonra ilk kez maç kadrosuna girdi.



UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Danimarka'nın Randers takımıyla 19 Ağustos 2021'de yapılan müsabakada sakatlanan Arda, sonrasındaki 26 resmi karşılaşmada süre alamadı.



Tecrübeli futbolcu, GZT Giresunspor mücadelesinin maç kadrosunda yer alarak 142 gün sonra sahalara döndü.



IŞIK KAAN, SÜPER LİG'DEKİ İLK MAÇINA ÇIKTI



Galatasaray'ın genç stoperi Işık Kaan, kariyerinin ilk Süper Lig müsabakasına ilk 11'de başladı.



Sarı-kırmızılılarda A takım formasını Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 1 maçta giyen 20 yaşındaki savunma oyuncusu, ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasında süre buldu.



CEZASI BİTEN TERİM, İLK LİG MAÇINDA



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezasının bitmesinin ardından ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasında takımının başında yer aldı.



Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinin ardından toplamda 6 maç ceza alan Terim, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir, Adana Demirspor ve Fraport TAV Antalyaspor mücadelelerinde görev yapamadı.



Ziraat Türkiye Kupası'nda elendikleri Altaş Denizlispor karşılaşmasında sahalara dönen tecrübeli teknik adam, GZT Giresunspor maçıyla da Süper Lig'de takımını saha kenarından yönetti.



OKAN KOCUK'A DESTEK



Galatasaray taraftarları, GZT Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen kalecileri Okan Kocuk'a destek verdi.



Sezon başında Karadeniz temsilcisine kiralanan Okan, Nef Stadı'na rakip olarak geldi. Taraftarlar, karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan 26 yaşındaki file bekçisinin adıyla tezahüratta bulundu.



Taraftarlar, seremoni sonrasında da Okan'ı tribüne çağırdı.



GALATASARAY PAS HATALARIYLA BAŞLADI



Mücadeleye Galatasaray, topa daha fazla hakim olmak isteyerek başladı. Giresunspor, 2. bölgede daha kalabalık bekledi ve Galatasaray, bu bölgede rakibine karşı bu bölümde çok fazla top kaybı yaptı. Giresunspor, kaptığı toplarla kanat oyuncuları Suleymanov ve Serginho'yu buluşturarak hızlı çıkmaya çalıştı.



SULEYMANOV SKORU DEĞİŞTİRDİ



Giresunspor, bu şekilde devam eden maçın 11. dakikasında üstünlük golünü buldu.



Balde'nin pasında Flavio sağ kanatta topla buluştu. Serginho, Flavio'nun pasıyla sağ kanattan çizgiye indi. Serginho'nun ortasına Suleymanov penaltı noktası civarından vurdu ve direğe çarpan top filelerle buluştu. Giresunspor, ilk şutunda öne geçti.



Giresunspor, bu sezon ilk kez bir maçın ilk 15 dakikalık bölümünde gol sevinci yaşadı.



IŞIK KAAN'IN HEYECANI 18 DK SÜRDÜ



14. dakikada sakatlanarak kenara gelen ve kısa bir süre tedavi olan Işık Kaan Arslan, 18. dakikada kendini yere bıraktı ve değişiklik istedi. Işık Kaan'ın yerine Christian Luyindama oyuna dahil oldu.



Oyundan çıkarken çok üzgün görünen Işık Kaan'ı teknik direktörü Fatih Terim ve takım arkadaşları teselli etti.



HALİL VURDU, OKAN ÇIKARDI



Galatasaray, kapalı Giresunspor savunmasına karşı 3. bölgeye geçmekte çok zorlandı ve özellikle orta alanda sık sık top kayıpları yaşadı. Pozisyon üretmekte de zorlanan Galatasaray, ilk tehlikeli atağını bir duran topla yaşadı.



Ömer Bayram'ın kullandığı kornere altıpas içerisinde Halil vurdu, Okan çizgide çıkardı. Dönen topta Berkan boış kaleye vuracakken Ibrahima Balde son anda araya girip topu kornere attı.



Galatasaray, son 10 dakikalık bölümde baskısını artırsa da uzaktan şutlar dışında Giresunspor kalesini tehdit etmedi ve ilk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



OKAN KOCUK KALESİNDE DEVLEŞTİ



Galatasaray, ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. Fatih Terim, Berkan ve Emre Kılınç yerine Aytaç Kara ve Oğulcan'ı oyuna sürdü.



İkinci yarının ilk 10 dakikalık bölümünde oyunun temposu arka arkaya faullerle düştü. Galatasaray, bu devredeki ilk tehlikeli atağını 55. dakikada yaptı. Babel'in ortasında Giresunspor savunmasının ters vuruşu Cicaldau'da kaldı. Cicaldau'nın yarım volesi yan ağlarda kaldı.



3 dakika sonra Galatasaray, maçtaki en net gol fırsatlarından üst üste yararlanamadı. Babel'in ortasında Cicaldau arka direkte kafa vuruşunu yaptı, Okan Kocuk çıkardı. Dönen topa Morutan kafa vurdu, Okan bir daha çıkardı. Halil Dervişoğlu topa vuracakken Okan Kocuk araya girip topa sahip oldu.



TERİM OYUNU DEĞİŞTİRMEK İSTEDİ



Fatih Terim oyuna bir kez daha müdahale etti ve Halil yerine Arda oyuna dahil oldu. Giresunspor'da ise Balde yerine Umut Nayır oyuna girdi. Oyunun gidişatına bir değişiklik olmayınca 73'te bu kez Cicaldau yerine Barış Alper sahaya girdi.



SON 15 DAKİKA TEMPO DÜŞTÜ



Oyunun son 15 dakikasında tempo giderek düşmeye başladı. Giresunspor, Umut Nayır dışında tüm hatlarıyla kapandı. Galatasaray, set oyununu yerleştirme esnasında merkezde kalabalık kalan Giresunspor'a karşı çok fazla top kaybı yaptı ve organize olamadı.



Maçın son bölümünde Galatasaray, skoru eşitleyemedi ve Giresunspor sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR



11. dakikada konuk takım öne geçti. Flavio'nun pasıyla sol kanatta ceza sahası yan çizgisi üzerinde buluşan Sergio meşin yuvarlağı bekletmeden ceza sahasına gönderdi. Yerden penaltı noktası üzerine gelen topa gelişine vuran Süleymanov, direk dibinden ağları havalandırdı: 0-1.

34. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Ömer Bayram'ın soldan kullandığı kornerde ön direkte altıpas üzerinde yükselen Halil Dervişoğlu'nun kafayla vurduğu topu, kaleci Okan Kocuk güçlükle engelledi.

55. dakikada Babel'in soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topa yetişen Cicaldau, arka direkte dar açıya rağmen şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

57. dakikada sarı-kırmızılıların girdiği tehlikeli pozisyonlarda kaleci Okan Kocuk geçit vermedi. Babel'in soldan ortasında arka direğe hareketlenen Cicaldau'nun kafayla vurduğu topu Okan son anda çelebildi. Altıpasta Halil Dervişoğlu'nun kafayla vurduğu meşin yuvarlak yine Okan'dan döndü. Sonrasında yaşanan karambolde Okan topun sahibi oldu.

72. dakikada Boey'in sağdan ortasında altıpas önündeki Morutan'ın uygun durumda vurduğu top üstten auta gitti.



Stat: Nef

Hakemler: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Emin Tuğral

Galatasaray: İsmail Çipe, Boey, Işık Kaan Arslan (Dk. 18 Luyindama), Nelsson, Ömer Bayram, Berkan Kutlu (Dk. 46 Aytaç Kara), Morutan, Emre Kılınç (Dk. 46 Oğulcan Çağlayan), Cicaldau (Dk. 73 Barış Alper Yılmaz), Babel, Halil Dervişoğlu (Dk. 61 Arda Turan)

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Aziz Eraltay, Pelupessy, Zeki Yavru, Süleymanov (Dk. 87 Douglas), Flavio, Sergio (Dk. 75 Diabate), Balde (Dk. 61 Umut Nayir)

Gol: Dk. 11 Süleymanov (GZT Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 59 Aytaç Kara, Dk. 86 Nelsson (Galatasaray)





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