Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig'den kanca!

Bu sezon attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün, İngiliz temsilcisinin radarına girmeyi başardı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig'den kanca!
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29 Aralık 2024 12:01
Galatasaray'da bu sezon gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Yunus Akgün, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'ın transfer listesine girdi.

RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR

İngiliz ekibinin devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalması ve resmi teklifte bulunması bekleniyor. Yunus Akgün bu sezon; Süper Kupa, Avrupa Ligi ve Süper Lig'de toplam 23 maça çıktı. 24 yaşındaki milli futbolcu, 10 gol ve 6 asist ile Galatasaray'a önemli katkı sağladı.

Öte yandan 24 yaşındaki Yunus Akgün'ün Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar'ın ligde ve Avrupa'da gollerini sıralayan milli oyuncudan önemli bir bonservis geliri beklentisi var.

KEREM'İ ARATMIYOR

Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası Yunus Akgün formayı kaptı ve iyi performans sergiledi. 

 
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